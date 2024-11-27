Летевшие в Благовещенск самолеты ушли на запасной аэродром из-за непогоды
Самолеты, летевшие в Благовещенск, из-за снегопада ушли на запасной аэродром
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск - Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург - Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток - Благовещенск", — говорится в сообщении.
На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао. По состоянию на утро среды приземлились только два рейса 349 и 3061 из Москвы. Рейсы, ушедшие в Хабаровск, пока остаются там, уточнили в ведомстве.
Непрекращающийся практически двое суток снегопад в Благовещенске получил звание "бури столетия". Снегопад принёс в областную столицу в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В ночь на среду в городе выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада – 36 миллиметров, уточнили в мэрии. В городе транспортный коллапс, школы перевели на "дистанционку".
Тем временем, спасатели и пожарные помогают вытаскивать из снежных сугробов застрявшие автомобили на трассах Приамурья, в том числе, рейсовые автобусы, гружёные КАМАЗы, и "скорую".
"Второе сообщение поступало от водителя рейсового автобуса, который застрял в снежном заносе между населенными пунктами Садовое и Лермонтовка. Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ эвакуировали одного пассажира до Раздольного, остальные были доставлены в Тамбовку. Автобус с помощью тяжелой техники вытащили из снега. Также вечером 26 ноября между Антоновкой и Райчихинском на автодороге застряли три КАМАЗа, груженные удобрениями. Ночью пожарные пожарного поста села Натальино противопожарной службы области выезжали на помощь автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении Амурского центра ГЗ и ПБ.
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