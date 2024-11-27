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Летевшие в Благовещенск самолеты ушли на запасной аэродром из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2024
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06:25 27.11.2024 (обновлено: 06:32 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/blagoveschensk-1985916343.html
Летевшие в Благовещенск самолеты ушли на запасной аэродром из-за непогоды
Летевшие в Благовещенск самолеты ушли на запасной аэродром из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2024
Летевшие в Благовещенск самолеты ушли на запасной аэродром из-за непогоды
Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:25
2024-11-27T06:32
происшествия
благовещенск
хабаровск
новосибирск
камаз (завод)
непогода
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. "Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск - Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург - Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток - Благовещенск", — говорится в сообщении. На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао. По состоянию на утро среды приземлились только два рейса 349 и 3061 из Москвы. Рейсы, ушедшие в Хабаровск, пока остаются там, уточнили в ведомстве. Непрекращающийся практически двое суток снегопад в Благовещенске получил звание "бури столетия". Снегопад принёс в областную столицу в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В ночь на среду в городе выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада – 36 миллиметров, уточнили в мэрии. В городе транспортный коллапс, школы перевели на "дистанционку". Тем временем, спасатели и пожарные помогают вытаскивать из снежных сугробов застрявшие автомобили на трассах Приамурья, в том числе, рейсовые автобусы, гружёные КАМАЗы, и "скорую". "Второе сообщение поступало от водителя рейсового автобуса, который застрял в снежном заносе между населенными пунктами Садовое и Лермонтовка. Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ эвакуировали одного пассажира до Раздольного, остальные были доставлены в Тамбовку. Автобус с помощью тяжелой техники вытащили из снега. Также вечером 26 ноября между Антоновкой и Райчихинском на автодороге застряли три КАМАЗа, груженные удобрениями. Ночью пожарные пожарного поста села Натальино противопожарной службы области выезжали на помощь автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении Амурского центра ГЗ и ПБ.
https://ria.ru/20241127/obrushenie-1985911791.html
https://ria.ru/20241126/vladivostok-1985697540.html
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происшествия, благовещенск, хабаровск, новосибирск, камаз (завод), непогода
Происшествия, Благовещенск, Хабаровск, Новосибирск, КамАЗ (завод), непогода
Летевшие в Благовещенск самолеты ушли на запасной аэродром из-за непогоды

Самолеты, летевшие в Благовещенск, из-за снегопада ушли на запасной аэродром

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск - Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург - Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток - Благовещенск", — говорится в сообщении.
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На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао. По состоянию на утро среды приземлились только два рейса 349 и 3061 из Москвы. Рейсы, ушедшие в Хабаровск, пока остаются там, уточнили в ведомстве.
Непрекращающийся практически двое суток снегопад в Благовещенске получил звание "бури столетия". Снегопад принёс в областную столицу в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В ночь на среду в городе выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада – 36 миллиметров, уточнили в мэрии. В городе транспортный коллапс, школы перевели на "дистанционку".
Тем временем, спасатели и пожарные помогают вытаскивать из снежных сугробов застрявшие автомобили на трассах Приамурья, в том числе, рейсовые автобусы, гружёные КАМАЗы, и "скорую".
"Второе сообщение поступало от водителя рейсового автобуса, который застрял в снежном заносе между населенными пунктами Садовое и Лермонтовка. Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ эвакуировали одного пассажира до Раздольного, остальные были доставлены в Тамбовку. Автобус с помощью тяжелой техники вытащили из снега. Также вечером 26 ноября между Антоновкой и Райчихинском на автодороге застряли три КАМАЗа, груженные удобрениями. Ночью пожарные пожарного поста села Натальино противопожарной службы области выезжали на помощь автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении Амурского центра ГЗ и ПБ.
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