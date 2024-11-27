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Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана - РИА Новости, 27.11.2024
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03:52 27.11.2024 (обновлено: 04:09 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bajden-1985910562.html
Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана
Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана - РИА Новости, 27.11.2024
Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана
Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:52
2024-11-27T04:09
в мире
сша
израиль
ливан
джо байден
ицхак герцог
владимир путин
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана. После выступления перед репортерами о достигнутой сделке о прекращении огня президент США ушел, оставив без ответа многочисленные вопросы, но не дойдя до двери Белого дома, он все-таки развернулся и ответил на два из них. Последний касался того, чем отличается нынешняя ситуация ото всех предыдущих. "Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это разные вещи", - сказал Байден. Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную "заботу" президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года Байден раскритиковал журналистку, заявив, что она выбрала не ту работу из-за формулировки вопроса. Впрочем, позже он извинился. Извинениями закончился и эпизод, когда президент США назвал телекорреспондента "сукиным сыном".
https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html
https://ria.ru/20240530/bayden-1949248315.html
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в мире, сша, израиль, ливан, джо байден, ицхак герцог, владимир путин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ливан, Джо Байден, Ицхак Герцог, Владимир Путин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

Байден посоветовал журналистке уйти из профессии за вопрос об Израиле и Ливане

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана.
После выступления перед репортерами о достигнутой сделке о прекращении огня президент США ушел, оставив без ответа многочисленные вопросы, но не дойдя до двери Белого дома, он все-таки развернулся и ответил на два из них. Последний касался того, чем отличается нынешняя ситуация ото всех предыдущих.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках
12 ноября, 22:04
"Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это разные вещи", - сказал Байден.
Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную "заботу" президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года Байден раскритиковал журналистку, заявив, что она выбрала не ту работу из-за формулировки вопроса. Впрочем, позже он извинился. Извинениями закончился и эпизод, когда президент США назвал телекорреспондента "сукиным сыном".
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В миреСШАИзраильЛиванДжо БайденИцхак ГерцогВладимир ПутинОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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