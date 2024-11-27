https://ria.ru/20241127/bajden-1985910562.html

Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана - РИА Новости, 27.11.2024

Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:52

2024-11-27T03:52

2024-11-27T04:09

в мире

сша

израиль

ливан

джо байден

ицхак герцог

владимир путин

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана. После выступления перед репортерами о достигнутой сделке о прекращении огня президент США ушел, оставив без ответа многочисленные вопросы, но не дойдя до двери Белого дома, он все-таки развернулся и ответил на два из них. Последний касался того, чем отличается нынешняя ситуация ото всех предыдущих. "Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это разные вещи", - сказал Байден. Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную "заботу" президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года Байден раскритиковал журналистку, заявив, что она выбрала не ту работу из-за формулировки вопроса. Впрочем, позже он извинился. Извинениями закончился и эпизод, когда президент США назвал телекорреспондента "сукиным сыном".

https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html

https://ria.ru/20240530/bayden-1949248315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, ливан, джо байден, ицхак герцог, владимир путин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024