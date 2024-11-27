Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана
Байден посоветовал журналистке уйти из профессии за вопрос об Израиле и Ливане
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана.
После выступления перед репортерами о достигнутой сделке о прекращении огня президент США ушел, оставив без ответа многочисленные вопросы, но не дойдя до двери Белого дома, он все-таки развернулся и ответил на два из них. Последний касался того, чем отличается нынешняя ситуация ото всех предыдущих.
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"Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это разные вещи", - сказал Байден.
Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную "заботу" президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года Байден раскритиковал журналистку, заявив, что она выбрала не ту работу из-за формулировки вопроса. Впрочем, позже он извинился. Извинениями закончился и эпизод, когда президент США назвал телекорреспондента "сукиным сыном".
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