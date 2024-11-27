Бабушкина возглавляет свердловскую делегацию на русском народном соборе
Бабушкина возглавит Свердловскую делегацию на Всемирном русском народном соборе
© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавляют делегацию региона на XXVI Всемирном русском народном соборе, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Собрание проходит 27 и 28 ноября в Храме Христа Спасителя. В этом году его тема – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы".
"Сегодня, действительно, мир перевернулся и нам очень важно сохранить наш суверенитет, а без духовно-нравственных ценностей, заложенных и в молодом поколении, и переосмысленные сегодня нами, это невозможно. Совершенно правильно мы сегодня об этом рассуждаем и дискутируем. Мы видим, что общество сплотилось, и сегодня его не раскачать и нашу идеологию суверенитета и единства государства не разрушить. И очень важно, чтобы все, кто присутствуют здесь, приехали к себе домой и озвучили это в научной среде, среди студентов и школьников. И я думаю, что это отложится в умах наших молодых людей лучше, чем прочитанное в учебниках", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Одной из важных тем собора стала тема сохранения крепкой семьи. В Свердловской области за прошедшие годы проведена масштабная законодательная работа по формированию региональных мер поддержки семей с детьми и многодетных родителей. Учреждена награда для женщин, посвятивших себя материнству – знак отличия "Материнская доблесть", награда для родителей, воспитавших детей и проживших в браке 50 лет – знак отличия "Совет да любовь".
В первый день работы XXVI ВРНС состоялись секционные заседания. Они проходят в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и на других площадках столицы. Запланирована работа секций: "От ценностной идеологии к формированию ценностных институтов", "Образовательная", "Защитники Отечества", "Международная", "Информационная", "Миграционная", "Семья и народосбережение", "Экономическая", "Благотворительность", "Молодёжная", "Писательская".