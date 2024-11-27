https://ria.ru/20241127/avariya-1985920847.html
В Запорожской области устраняют последствия аварии на ЛЭП
В Запорожской области устраняют последствия аварии на ЛЭП - РИА Новости, 27.11.2024
В Запорожской области устраняют последствия аварии на ЛЭП
Специалисты устраняют последствия аварии на поврежденной линии электропередачи в Запорожской области, из-за которой в регионе произошло отключение... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:12
2024-11-27T08:12
2024-11-27T08:12
происшествия
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия аварии на поврежденной линии электропередачи в Запорожской области, из-за которой в регионе произошло отключение электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередач, что стало причиной отключения электроснабжением по всему региону. Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объёме", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он добавил, что социально-значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
https://ria.ru/20241001/energodar-1975812470.html
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происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области устраняют последствия аварии на ЛЭП
Балицкий сообщил, что в Запорожской области устраняют последствия аварии на ЛЭП