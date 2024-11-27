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Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
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18:13 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/astana-1986064198.html
Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана
Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024
Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана
Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:13
2024-11-27T18:13
казахстан
москва
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
астана
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин. В среду Путин прилетел в Казахстан. "Мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том - и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе - есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся", - сказал Путин во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате с участием делегаций. Российский лидер отметил, что он не знает ни одного вопроса, который бы стороны не могли решить. "При таком настрое будем добиваться больших успехов", - добавил Путин.
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В ожидании российско-казахстанских переговоров
В ожидании российско-казахстанских переговоров в расширенном составе.
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казахстан, москва, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, астана
Казахстан, Москва, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Астана
Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана

Путин заявил о желании России и Казахстана находить ответы на сложные вопросы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин.
В среду Путин прилетел в Казахстан.
«
"Мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том - и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе - есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся", - сказал Путин во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате с участием делегаций.
Российский лидер отметил, что он не знает ни одного вопроса, который бы стороны не могли решить.
"При таком настрое будем добиваться больших успехов", - добавил Путин.
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КазахстанМоскваРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевАстана
 
 
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