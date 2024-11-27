https://ria.ru/20241127/astana-1986064198.html

Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана

Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана - РИА Новости, 27.11.2024

Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана

Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:13

2024-11-27T18:13

2024-11-27T18:13

казахстан

москва

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

астана

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин. В среду Путин прилетел в Казахстан. "Мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том - и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе - есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся", - сказал Путин во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате с участием делегаций. Российский лидер отметил, что он не знает ни одного вопроса, который бы стороны не могли решить. "При таком настрое будем добиваться больших успехов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240531/razgovor-1949625383.html

казахстан

москва

россия

астана

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В ожидании российско-казахстанских переговоров В ожидании российско-казахстанских переговоров в расширенном составе. 2024-11-27T18:13 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, москва, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, астана