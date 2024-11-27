Путин заявил об отсутствии нерешаемых вопросов у России и Казахстана
Путин заявил о желании России и Казахстана находить ответы на сложные вопросы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Астане
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Астана и Москва хотят искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого процесса двустороннего. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждете от российской стороны, от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том - и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе - есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся", - сказал Путин во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате с участием делегаций.
Российский лидер отметил, что он не знает ни одного вопроса, который бы стороны не могли решить.
"При таком настрое будем добиваться больших успехов", - добавил Путин.