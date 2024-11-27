https://ria.ru/20241127/arkhangelsk-1986014356.html
В Архангельске осудили организатора покушения на депутата
В Архангельске осудили организатора покушения на депутата - РИА Новости, 27.11.2024
В Архангельске осудили организатора покушения на депутата
Архангельский суд приговорил организатора покушения на шесть человек, в том числе депутата, с помощью огнемета к 24 годам 8 месяцам колонии строгого режима,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:10
2024-11-27T15:10
2024-11-27T15:10
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Архангельский суд приговорил организатора покушения на шесть человек, в том числе депутата, с помощью огнемета к 24 годам 8 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре. "Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере", - говорится в сообщении. Как установили следователи, мурманчанин привлек исполнителя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в настоящее время он осужден. Исполнитель выстрелил из огнемета через оконный проем офисного помещения, в котором находились потерпевшие, однако непосредственно перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и перешли в другое помещение. "Приговором суда осужденному за организацию преступления назначено наказание в виде 24 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре. В законную силу приговор не вступил.
https://ria.ru/20241126/taganrog-1985871600.html
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происшествия, архангельск, россия
Происшествия, Архангельск, Россия
В Архангельске осудили организатора покушения на депутата
В Архангельске осудили организатора покушения на депутата с помощью огнемета
МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости.
Архангельский суд приговорил организатора покушения на шесть человек, в том числе депутата, с помощью огнемета к 24 годам 8 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре
.
"Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере", - говорится в сообщении.
Как установили следователи, мурманчанин привлек исполнителя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в настоящее время он осужден. Исполнитель выстрелил из огнемета через оконный проем офисного помещения, в котором находились потерпевшие, однако непосредственно перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и перешли в другое помещение.
"Приговором суда осужденному за организацию преступления назначено наказание в виде 24 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре. В законную силу приговор не вступил.