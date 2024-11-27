https://ria.ru/20241127/aeroflot-1986024318.html

"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++

"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ - РИА Новости, 27.11.2024

"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++

Авиакомпании "Аэрофлот" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ "Развитая практика корпоративного управления". РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:55

2024-11-27T15:55

2024-11-27T15:55

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпании "Аэрофлот" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ "Развитая практика корпоративного управления". Авиакомпания прошла переоценку практики корпоративного управления по методике независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД"). В ходе ежегодного мониторинга эксперты НП "РИД" традиционно довольно высоко оценили практики корпоративного управления российского авиаперевозчика. Авиакомпания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Также компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием. Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20241126/aeroflot-1985781839.html

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