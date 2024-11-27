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"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ - РИА Новости, 27.11.2024
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https://ria.ru/20241127/aeroflot-1986024318.html
"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++
"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ - РИА Новости, 27.11.2024
"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++
Авиакомпании "Аэрофлот" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ "Развитая практика корпоративного управления". РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:55
2024-11-27T15:55
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпании "Аэрофлот" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ "Развитая практика корпоративного управления". Авиакомпания прошла переоценку практики корпоративного управления по методике независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД"). В ходе ежегодного мониторинга эксперты НП "РИД" традиционно довольно высоко оценили практики корпоративного управления российского авиаперевозчика. Авиакомпания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Также компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием. Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлоту" подтвержден рейтинг НРКУ 7++

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпании "Аэрофлот" подтвержден рейтинг НРКУ 7++ "Развитая практика корпоративного управления".
Авиакомпания прошла переоценку практики корпоративного управления по методике независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД").
В ходе ежегодного мониторинга эксперты НП "РИД" традиционно довольно высоко оценили практики корпоративного управления российского авиаперевозчика. Авиакомпания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Также компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.
Уровень "Аэрофлота" 7++ по шкале НРКУ остается неизменным с 2019 года.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Генеральным директором провайдера "Аэрофлот Техникс" станет Марат Терещенко
26 ноября, 14:05
 
Пресс-релизы
 
 
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