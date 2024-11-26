https://ria.ru/20241126/zhuravel-1985753921.html

Защита обжалует приговор Никите Журавелю

Защита обжалует приговор Никите Журавелю - РИА Новости, 26.11.2024

Защита обжалует приговор Никите Журавелю

Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, получившему первый срок за сожжение Корана, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. РИА Новости, 26.11.2024

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, получившему первый срок за сожжение Корана, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. В понедельник Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене. "Обжалуем в части наказания в ближайшее время", - сказал Сабинин. Он добавил, что защита намерена просить "наказание ниже низшего предела". "Считаю, что основания для этого есть, суд посчитал, что нет, поэтому обжалуем", - уточнил собеседник агентства. Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20241114/advokat-1983740184.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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