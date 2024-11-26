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Защита обжалует приговор Никите Журавелю - РИА Новости, 26.11.2024
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12:11 26.11.2024 (обновлено: 12:13 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zhuravel-1985753921.html
Защита обжалует приговор Никите Журавелю
Защита обжалует приговор Никите Журавелю - РИА Новости, 26.11.2024
Защита обжалует приговор Никите Журавелю
Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, получившему первый срок за сожжение Корана, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:11
2024-11-26T12:13
происшествия
волгоград
россия
грозный
никита журавель
рамзан кадыров
волгоградский областной суд
генеральная прокуратура рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, получившему первый срок за сожжение Корана, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин. В понедельник Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене. "Обжалуем в части наказания в ближайшее время", - сказал Сабинин. Он добавил, что защита намерена просить "наказание ниже низшего предела". "Считаю, что основания для этого есть, суд посчитал, что нет, поэтому обжалуем", - уточнил собеседник агентства. Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20241114/advokat-1983740184.html
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происшествия, волгоград, россия, грозный, никита журавель, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Волгоград, Россия, Грозный, Никита Журавель, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Защита обжалует приговор Никите Журавелю

Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене

© РИА НовостиНикита Журавель во время приговора
Никита Журавель во время приговора - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости
Никита Журавель во время приговора
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, получившему первый срок за сожжение Корана, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.
В понедельник Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима после рассмотрения дела о госизмене.
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"Обжалуем в части наказания в ближайшее время", - сказал Сабинин.
Он добавил, что защита намерена просить "наказание ниже низшего предела". "Считаю, что основания для этого есть, суд посчитал, что нет, поэтому обжалуем", - уточнил собеседник агентства.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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ПроисшествияВолгоградРоссияГрозныйНикита ЖуравельРамзан КадыровВолгоградский областной судГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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