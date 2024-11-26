https://ria.ru/20241126/zemletrjasenie-1985708176.html

На северо-востоке Японии произошло землетрясение

На северо-востоке Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2024

На северо-востоке Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Мияги, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:30

2024-11-26T08:30

2024-11-26T08:30

в мире

тихий океан

мияги

япония

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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Мияги, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 40 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

тихий океан

мияги

япония

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тихий океан, мияги, япония