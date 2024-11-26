https://ria.ru/20241126/zemletrjasenie-1985708176.html
На северо-востоке Японии произошло землетрясение
На северо-востоке Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.11.2024
На северо-востоке Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Мияги, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:30
2024-11-26T08:30
2024-11-26T08:30
в мире
тихий океан
мияги
япония
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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе префектуры Мияги, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 40 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, мияги, япония
В мире, Тихий океан, Мияги, Япония
На северо-востоке Японии произошло землетрясение
В районе японской префектуры Мияги произошло землетрясение магнитудой 5,3