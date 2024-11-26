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В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 26.11.2024 (обновлено: 11:38 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985700548.html
В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа
В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа
Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено действующим госсекретарем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:35
2024-11-26T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено действующим госсекретарем Энтони Блинкеном и Демократической партией как ловушка для республиканца, такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы услышать мирные предложения Трампа по завершению конфликта на Украине. Глава киевского режима считает, что республиканец представит свой план уже в январе."Не Верховного тэцэкэшника ума дело — такие заявления, за которыми угадывается твердая рука Блинкена. Играя на честолюбии Трампа, "демы" (демократы. — Прим. ред.) опять хотят подловить его на украинском вопросе", — написал Дубинский.По мнению нардепа, демократы надеются сделать из заявления Зеленского ловушку, которая не оставит Трампу достойных вариантов ответа. Если республиканец действительно предложит исключительно свой план, то избранного президента тут же попытаются обвинить в давлении на Украину. В противном случае Зеленский получит возможность обвинять Трампа во лжи."И мы будем продолжать кровавый марафон. Что, собственно, и надо Демпартии США", — заключил Дубинский.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Энтони Блинкен
В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа

Дубинский: Зеленский требует от Трампа мирный план по замыслу демократов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено действующим госсекретарем Энтони Блинкеном и Демократической партией как ловушка для республиканца, такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы услышать мирные предложения Трампа по завершению конфликта на Украине. Глава киевского режима считает, что республиканец представит свой план уже в январе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Раде назвали новую должность Зеленского
25 ноября, 02:55
"Не Верховного тэцэкэшника ума дело — такие заявления, за которыми угадывается твердая рука Блинкена. Играя на честолюбии Трампа, "демы" (демократы. — Прим. ред.) опять хотят подловить его на украинском вопросе", — написал Дубинский.
По мнению нардепа, демократы надеются сделать из заявления Зеленского ловушку, которая не оставит Трампу достойных вариантов ответа. Если республиканец действительно предложит исключительно свой план, то избранного президента тут же попытаются обвинить в давлении на Украину. В противном случае Зеленский получит возможность обвинять Трампа во лжи.
"И мы будем продолжать кровавый марафон. Что, собственно, и надо Демпартии США", — заключил Дубинский.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Американский ведущий потерял самообладание и грубо послал Зеленского
Вчера, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
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