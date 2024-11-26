https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985700548.html

В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа

В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 26.11.2024

В Киеве раскрыли, на что Блинкен подговорил Зеленского из-за Трампа

Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено действующим госсекретарем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:35

2024-11-26T06:35

2024-11-26T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975249447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13eca869c68bfab4880b73fb1e5dbba3.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа, было подготовлено действующим госсекретарем Энтони Блинкеном и Демократической партией как ловушка для республиканца, такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы услышать мирные предложения Трампа по завершению конфликта на Украине. Глава киевского режима считает, что республиканец представит свой план уже в январе."Не Верховного тэцэкэшника ума дело — такие заявления, за которыми угадывается твердая рука Блинкена. Играя на честолюбии Трампа, "демы" (демократы. — Прим. ред.) опять хотят подловить его на украинском вопросе", — написал Дубинский.По мнению нардепа, демократы надеются сделать из заявления Зеленского ловушку, которая не оставит Трампу достойных вариантов ответа. Если республиканец действительно предложит исключительно свой план, то избранного президента тут же попытаются обвинить в давлении на Украину. В противном случае Зеленский получит возможность обвинять Трампа во лжи."И мы будем продолжать кровавый марафон. Что, собственно, и надо Демпартии США", — заключил Дубинский.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, энтони блинкен