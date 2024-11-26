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Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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11:00 26.11.2024 (обновлено: 11:08 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html
Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин
Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин
Запад активизировал работу по очернению роли Советского Союза в победе над нацизмом в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил во... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:00
2024-11-26T11:08
россия
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад активизировал работу по очернению роли Советского Союза в победе над нацизмом в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "В преддверии 80-й годовщины нашей победы в Великой Отечественной войне западные министерства иностранных дел, НПО и СМИ активизировали усилия по очернению роли Советского Союза в борьбе с нацизмом", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Для этого они пытаются изменить содержательное наполнение Дня Победы и сместить акцент с торжества многонационального советского народа на скорбь и "растаскивание общего военного прошлого, так сказать, по национальным квартирам", уточнил он. Глава СВР процитировал стоящую перед посольствами западных стран в СНГ задачу при участии в мемориальных акциях обращать внимание на "огромное количество жертв, понесённых Советским Союзом, с обязательным отдельным упоминанием украинского и других национальных вкладов". "Очень надеюсь, что зарубежных фальсификаторов перекорёжит, когда наши страны в будущем году совместно отпразднуют великую дату 9 мая, которая ознаменовала моральное и политическое торжество советского народа на мировой арене", - подчеркнул Нарышкин.
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россия, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад пытается очернить роль СССР в победе над нацизмом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад активизировал работу по очернению роли Советского Союза в победе над нацизмом в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"В преддверии 80-й годовщины нашей победы в Великой Отечественной войне западные министерства иностранных дел, НПО и СМИ активизировали усилия по очернению роли Советского Союза в борьбе с нацизмом", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Для этого они пытаются изменить содержательное наполнение Дня Победы и сместить акцент с торжества многонационального советского народа на скорбь и "растаскивание общего военного прошлого, так сказать, по национальным квартирам", уточнил он.
Глава СВР процитировал стоящую перед посольствами западных стран в СНГ задачу при участии в мемориальных акциях обращать внимание на "огромное количество жертв, понесённых Советским Союзом, с обязательным отдельным упоминанием украинского и других национальных вкладов".
"Очень надеюсь, что зарубежных фальсификаторов перекорёжит, когда наши страны в будущем году совместно отпразднуют великую дату 9 мая, которая ознаменовала моральное и политическое торжество советского народа на мировой арене", - подчеркнул Нарышкин.
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