https://ria.ru/20241126/vebrf-1985811460.html

ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП

ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП - РИА Новости, 26.11.2024

ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП

В Сибирском федеральном округе (СФО) в настоящее время реализуются 526 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупные инвестиции в которые... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:47

2024-11-26T15:47

2024-11-26T15:47

россия

экономика

новосибирск

томская область

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985811215_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_91be49ed072c3560cd31d7301bf85cd2.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Сибирском федеральном округе (СФО) в настоящее время реализуются 526 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупные инвестиции в которые превышают 560 миллиардов рублей, 79% из этой суммы – частные вложения, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. "Высокая доля частных вложений в проекты ГЧП в СФО — показатель и бизнес- инициативы, и активности управленческих команд в привлечении инвестиций. Важно, что каждый такой проект — в сфере тепло- и водоснабжения, обновления транспорта и дорог, строительства новых школ и кампусов — влияет на качество жизни людей. Формируя комплексную городскую аналитику, мы отмечаем влияние проектов и программ с использованием инструментария ГЧП как на объективные показатели, так и на опросные", — привели в ВЭБе слова Самохина. Проекты ГЧП активно реализуются в регионах и городах СФО. Так, в Новосибирске идет строительство поликлиник. Две из них уже открыты, третью готовятся сдать в эксплуатацию. В результате реализации проекта здесь построят один из самых крупных в Сибири медицинских комплексов — инфекционную больницу на 504 койки. Ее оснастят высокотехнологичным оборудованием. Предусмотрено шесть палатных корпусов, а также отделения функциональной диагностики, интенсивной терапии, рентгена, операционный блок с родовым отделением и четыре лаборатории. На прилегающей к комплексу территории возведут вертолетную площадку для санитарной авиации. В Томской области по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Наука и университеты" создают современный межвузовский кампус. Проект предусматривает строительство общежитий для студентов и аспирантов на шесть тысяч мест, возведение многофункционального учебного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса, говорится в сообщении. Национальный центр ГЧП (входит в Группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует в России крупные деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.

https://ria.ru/20241122/vebrf-1984973992.html

https://ria.ru/20241111/shuvalov-1983095234.html

россия

новосибирск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, новосибирск, томская область, вэб.рф (вэб)