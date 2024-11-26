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ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП - РИА Новости, 26.11.2024
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15:47 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/vebrf-1985811460.html
ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП
ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП - РИА Новости, 26.11.2024
ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП
В Сибирском федеральном округе (СФО) в настоящее время реализуются 526 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупные инвестиции в которые... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:47
2024-11-26T15:47
россия
экономика
новосибирск
томская область
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Сибирском федеральном округе (СФО) в настоящее время реализуются 526 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупные инвестиции в которые превышают 560 миллиардов рублей, 79% из этой суммы – частные вложения, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. "Высокая доля частных вложений в проекты ГЧП в СФО — показатель и бизнес- инициативы, и активности управленческих команд в привлечении инвестиций. Важно, что каждый такой проект — в сфере тепло- и водоснабжения, обновления транспорта и дорог, строительства новых школ и кампусов — влияет на качество жизни людей. Формируя комплексную городскую аналитику, мы отмечаем влияние проектов и программ с использованием инструментария ГЧП как на объективные показатели, так и на опросные", — привели в ВЭБе слова Самохина. Проекты ГЧП активно реализуются в регионах и городах СФО. Так, в Новосибирске идет строительство поликлиник. Две из них уже открыты, третью готовятся сдать в эксплуатацию. В результате реализации проекта здесь построят один из самых крупных в Сибири медицинских комплексов — инфекционную больницу на 504 койки. Ее оснастят высокотехнологичным оборудованием. Предусмотрено шесть палатных корпусов, а также отделения функциональной диагностики, интенсивной терапии, рентгена, операционный блок с родовым отделением и четыре лаборатории. На прилегающей к комплексу территории возведут вертолетную площадку для санитарной авиации. В Томской области по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Наука и университеты" создают современный межвузовский кампус. Проект предусматривает строительство общежитий для студентов и аспирантов на шесть тысяч мест, возведение многофункционального учебного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса, говорится в сообщении. Национальный центр ГЧП (входит в Группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует в России крупные деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.
https://ria.ru/20241122/vebrf-1984973992.html
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россия, экономика, новосибирск, томская область, вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Новосибирск, Томская область, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ: в Сибири реализуют более 500 проектов ГЧП

ВЭБ.РФ: в Сибирском федеральном округе реализуются 526 проектов ГЧП

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Сибирском федеральном округе (СФО) в настоящее время реализуются 526 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупные инвестиции в которые превышают 560 миллиардов рублей, 79% из этой суммы – частные вложения, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.
"Высокая доля частных вложений в проекты ГЧП в СФО — показатель и бизнес- инициативы, и активности управленческих команд в привлечении инвестиций. Важно, что каждый такой проект — в сфере тепло- и водоснабжения, обновления транспорта и дорог, строительства новых школ и кампусов — влияет на качество жизни людей. Формируя комплексную городскую аналитику, мы отмечаем влияние проектов и программ с использованием инструментария ГЧП как на объективные показатели, так и на опросные", — привели в ВЭБе слова Самохина.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
ВЭБ.РФ: города России демонстрируют позитивную динамику качества жизни
22 ноября, 08:55
Проекты ГЧП активно реализуются в регионах и городах СФО. Так, в Новосибирске идет строительство поликлиник. Две из них уже открыты, третью готовятся сдать в эксплуатацию. В результате реализации проекта здесь построят один из самых крупных в Сибири медицинских комплексов — инфекционную больницу на 504 койки. Ее оснастят высокотехнологичным оборудованием. Предусмотрено шесть палатных корпусов, а также отделения функциональной диагностики, интенсивной терапии, рентгена, операционный блок с родовым отделением и четыре лаборатории. На прилегающей к комплексу территории возведут вертолетную площадку для санитарной авиации. В Томской области по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Наука и университеты" создают современный межвузовский кампус. Проект предусматривает строительство общежитий для студентов и аспирантов на шесть тысяч мест, возведение многофункционального учебного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса, говорится в сообщении.
Национальный центр ГЧП (входит в Группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует в России крупные деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.
Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шувалов: поручение президента даст серьезный импульс развитию ГЧП
11 ноября, 15:00
 
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