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Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 26.11.2024
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка
США должны выдать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции навредят не России, а Турции, заявил журналистам министр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:39
2024-11-26T12:39
2024-11-26T15:54
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СТАМБУЛ, 26 ноя — РИА Новости. США должны выдать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции навредят не России, а Турции, заявил журналистам министр энергетики Альпарслан Байрактар. "Когда были введены санкции против Ирана, были введены исключения для закупок природного газа. Мы хотим от США аналогичных действий. Если такое исключение не будет предоставлено, то целью санкций будет не Россия, а Турция", — сказал он. По словам Байрактара, МИД ведет переговоры по этому поводу.Как сообщал министр иностранных дел Хакан Фидан, Турция получает от "Газпрома" порядка 40 процентов импортируемого газа. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.На этом фоне Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html
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турция, сша, россия, хакан фидан, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Турция, США, Россия, Хакан Фидан, Газпромбанк, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка
Турция потребовала от США исключения для закупок газа через Газпромбанк