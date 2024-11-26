Рейтинг@Mail.ru
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 26.11.2024 (обновлено: 15:54 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/turtsija-1985763571.html
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 26.11.2024
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка
США должны выдать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции навредят не России, а Турции, заявил журналистам министр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:39
2024-11-26T15:54
турция
сша
россия
хакан фидан
газпромбанк
газпром
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985812579_0:54:3384:1958_1920x0_80_0_0_67aaeeac92f43de3d4a5ac421349b9b4.jpg
СТАМБУЛ, 26 ноя — РИА Новости. США должны выдать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции навредят не России, а Турции, заявил журналистам министр энергетики Альпарслан Байрактар. "Когда были введены санкции против Ирана, были введены исключения для закупок природного газа. Мы хотим от США аналогичных действий. Если такое исключение не будет предоставлено, то целью санкций будет не Россия, а Турция", — сказал он. По словам Байрактара, МИД ведет переговоры по этому поводу.Как сообщал министр иностранных дел Хакан Фидан, Турция получает от "Газпрома" порядка 40 процентов импортируемого газа. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.На этом фоне Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985511578.html
турция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985812579_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_1bce765c4547811dca53c5ef0fe322f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, сша, россия, хакан фидан, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Турция, США, Россия, Хакан Фидан, Газпромбанк, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Турция обратилась с требованием к США после санкций против Газпромбанка

Турция потребовала от США исключения для закупок газа через Газпромбанк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром" с логотипом газопровода TurkStream
Стенд компании Газпром с логотипом газопровода TurkStream - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром" с логотипом газопровода TurkStream. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 26 ноя — РИА Новости. США должны выдать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции навредят не России, а Турции, заявил журналистам министр энергетики Альпарслан Байрактар.
"Когда были введены санкции против Ирана, были введены исключения для закупок природного газа. Мы хотим от США аналогичных действий. Если такое исключение не будет предоставлено, то целью санкций будет не Россия, а Турция", — сказал он.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
ЕС планирует ввести санкции против нефтяных танкеров из России
Вчера, 04:22
По словам Байрактара, МИД ведет переговоры по этому поводу.
Как сообщал министр иностранных дел Хакан Фидан, Турция получает от "Газпрома" порядка 40 процентов импортируемого газа.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.
На этом фоне Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Турецкий экономист прокомментировал санкции США против Газпромбанка
25 ноября, 08:38
 
ТурцияСШАРоссияХакан ФиданГазпромбанкГазпромСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала