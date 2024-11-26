https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985828548.html

Архангельский губернатор рассказал Путину о развитии судоремонта в регионе

Архангельский губернатор рассказал Путину о развитии судоремонта в регионе - РИА Новости, 26.11.2024

Архангельский губернатор рассказал Путину о развитии судоремонта в регионе

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с главой государства Владимиром Путиным озвучил идеи по созданию в регионе новой... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:39

2024-11-26T16:39

2024-11-26T16:39

архангельская область

архангельская область

россия

северодвинск

александр цыбульский

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с главой государства Владимиром Путиным озвучил идеи по созданию в регионе новой судостроительной верфи и головного центра компетенций в сфере судостроения и судоремонта, что позволит наиболее эффективно использовать конкурентные преимущества территории с точки зрения наличия кадров и инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства региона. Во вторник на встрече с президентом России Цыбульский сообщил о создании мастер-плана по развитию опорных городов Арктики. В Архангельской области это Архангельск – образовательный, сервисный, культурный и логистический центр, Северодвинск – центр высокотехнологичного судостроения и судоремонта и Новодвинск – центр деревообработки. Реализацию мастер-плана в регионе планируют по пяти основным направлениям региональной экономики. Учитывая развитые компетенции в подготовке кадров для ведущих отраслей арктических территорий, Цыбульский рассказал об инициативе создания головного центра компетенций в судостроении в свете того, что на базе САФУ и Северного государственного медицинского университета планируется строительство кампуса мирового уровня "Арктическая звезда". "У нас в области формируются, по сути, головные центры компетенций. Если в области деревопереработки и целлюлозно-бумажной промышленности он формируется естественным образом, то хотелось бы еще в этом кампусе с учетом того, что большие деньги – больше 30 млрд рублей вкладывается в этот проект, - сделать еще и головной центр компетенций в области судостроения", - сказал Цыбульский. Он пояснил, что в Северодвинске сосредоточено 48 процентов всех производственных мощностей Объединенной судостроительной корпорации, 46 процентов всего личного состава работают на заводах только в Северодвинске, есть также филиалы в Мурманске и Крыму. Цыбульский отметил, что обсуждал эту инициативу с Минпромторгом России и Объединенной судостроительной корпорацией, и попросил поддержки главы государства в этом вопросе. "Хорошо", – ответил Путин. Основными задачами ГЦК по судостроению, помимо подготовки высококвалифицированных научных кадров для нужд конструкторских бюро и предприятий отрасли и вузов страны, должны стать мониторинг развития отрасли в мире, анализ тенденций и новых технологий, реверс-инжиниринг, конструирование и проектирование судов и судовых систем, проектирование строительства и модернизации верфей, достижение максимальной эффективности их работы путем цифровизации и роботизации производственных процессов, а также синхронной адаптации их конфигурации под строительство новых типов судов. В ходе встречи обсуждалась также тема строительства новых верфей в стране. Цыбульский предложил при определении территории строительства новой верфи на Северо-Западе России дать возможность всем заинтересованным регионам представить свои возможности для создания такой инфраструктуры, подчеркнув важность такого проекта для всей страны. "Очень хотелось бы, чтобы у всех у нас была одинаковая возможность где-то за общим столом высказать и показать все те конкурентные преимущества, которые есть у наших территорий. Потому что я глубоко убежден, что если в части глубоководных портов и портовых мощностей у нас есть территории, может быть, более в этом смысле приспособленные, то что касается судостроительных компетенций, что касается сегодняшнего наличия и кадров, и инфраструктуры, здесь мы точно можем быть очень высококонкурентны, а для Архангельской области это, конечно, направление крайне важное", – сказал губернатор. Архангельская область является одним из российских центров судостроения. Регион имеет прямой выход через Белое море в Мировой океан, обладает инфраструктурой, опытом и компетенциями судостроительных предприятий, высоким кадровым потенциалом и сформированной системой подготовки кадров для судостроения и судоремонта.

https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985818454.html

https://ria.ru/20241122/priz-1985241699.html

https://ria.ru/20241114/teatr-1983660875.html

архангельская область

россия

северодвинск

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архангельская область, россия, северодвинск, александр цыбульский, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)