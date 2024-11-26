https://ria.ru/20241126/trump-1985717070.html
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США - РИА Новости, 26.11.2024
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США
Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:11
2024-11-26T10:11
2024-11-26T10:13
сша
в мире
дональд трамп
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Коллективный Запад во главе с США, стремясь сохранить свое доминирование и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставить этим процессам лишь "разжигание" всеобщей напряженности", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона", - отметил он.
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Выборы президента США — 2024
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США
Бортников: избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США