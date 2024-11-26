https://ria.ru/20241126/trump-1985717070.html

Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США

Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США - РИА Новости, 26.11.2024

Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США

Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:11

2024-11-26T10:11

2024-11-26T10:13

сша

в мире

дональд трамп

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Коллективный Запад во главе с США, стремясь сохранить свое доминирование и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставить этим процессам лишь "разжигание" всеобщей напряженности", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

сша, в мире, дональд трамп, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, выборы президента сша — 2024