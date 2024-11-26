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Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США - РИА Новости, 26.11.2024
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10:11 26.11.2024 (обновлено: 10:13 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/trump-1985717070.html
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США - РИА Новости, 26.11.2024
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США
Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:11
2024-11-26T10:13
сша
в мире
дональд трамп
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Коллективный Запад во главе с США, стремясь сохранить свое доминирование и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставить этим процессам лишь "разжигание" всеобщей напряженности", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона", - отметил он.
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сша, в мире, дональд трамп, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Выборы президента США — 2024
Глава ФСБ не ждет от Трампа кардинальных изменений во внешней политике США

Бортников: избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Маловероятно, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальной смене внешней политики Вашингтона, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Коллективный Запад во главе с США, стремясь сохранить свое доминирование и продолжение хищнической колониальной политики, способен противопоставить этим процессам лишь "разжигание" всеобщей напряженности", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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