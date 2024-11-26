https://ria.ru/20241126/trevoga-1985684924.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.11.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:02

2024-11-26T01:02

2024-11-26T01:02

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - написал он. Смирнов добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

https://ria.ru/20241111/opasnost-1982988057.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность