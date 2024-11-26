https://ria.ru/20241126/trevoga-1985684924.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:02
2024-11-26T01:02
2024-11-26T01:02
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - написал он. Смирнов добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
https://ria.ru/20241111/opasnost-1982988057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Глава Курской области Смирнов: в регионе объявлена опасность атаки беспилотников