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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/trevoga-1985684924.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:02
2024-11-26T01:02
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - написал он. Смирнов добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
https://ria.ru/20241111/opasnost-1982988057.html
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Дарья Буймова
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Глава Курской области Смирнов: в регионе объявлена опасность атаки беспилотников

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", - написал он.
Смирнов добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
11 ноября, 03:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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