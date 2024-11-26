https://ria.ru/20241126/svo-1985758548.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, уничтожены самоходная... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:24

2024-11-26T12:24

2024-11-26T12:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность