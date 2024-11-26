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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 26.11.2024 (обновлено: 12:28 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/svo-1985758548.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, уничтожены самоходная... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:24
2024-11-26T12:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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