https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985707366.html

В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта

В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта - РИА Новости, 26.11.2024

В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта

Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:17

2024-11-26T08:17

2024-11-26T08:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке фронта из-за успехов ВС РФ в районе Райгородки и взятия под контроль дороги Боровая-Сватово, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Успешное продвижение наших войск и взятие под физический контроль автодороги Боровая-Сватово в районе Песчаного, улучшение позиций ВС РФ в районе Райгородки и другие оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По словам эксперта, ВС РФ создали "огневой мешок" для всей украинской группировки в этом районе, что увеличило боевые потери ВСУ и, как следствие, деморализовало военнослужащих и увеличило случаи их бегства со своих позиций.

https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность