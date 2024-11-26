Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985707366.html
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта - РИА Новости, 26.11.2024
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта
Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:17
2024-11-26T08:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984345976_0:216:3006:1906_1920x0_80_0_0_564e565582d4175988be75cd14eacc11.jpg
ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке фронта из-за успехов ВС РФ в районе Райгородки и взятия под контроль дороги Боровая-Сватово, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Успешное продвижение наших войск и взятие под физический контроль автодороги Боровая-Сватово в районе Песчаного, улучшение позиций ВС РФ в районе Райгородки и другие оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По словам эксперта, ВС РФ создали "огневой мешок" для всей украинской группировки в этом районе, что увеличило боевые потери ВСУ и, как следствие, деморализовало военнослужащих и увеличило случаи их бегства со своих позиций.
https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984345976_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a39bb8a994a907bed2a29c75e0fb3ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта

Марочко: ВС РФ лишили ВСУ подвоза боеприпасов и МТС на Сватовском участке фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке фронта из-за успехов ВС РФ в районе Райгородки и взятия под контроль дороги Боровая-Сватово, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Успешное продвижение наших войск и взятие под физический контроль автодороги Боровая-Сватово в районе Песчаного, улучшение позиций ВС РФ в районе Райгородки и другие оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По словам эксперта, ВС РФ создали "огневой мешок" для всей украинской группировки в этом районе, что увеличило боевые потери ВСУ и, как следствие, деморализовало военнослужащих и увеличило случаи их бегства со своих позиций.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Марочко рассказал об успехе ВС России в Купянске
21 ноября, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала