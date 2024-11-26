https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985707366.html
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта - РИА Новости, 26.11.2024
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта
Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:17
2024-11-26T08:17
2024-11-26T08:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силы практически лишены возможности подвоза боеприпасов, материально-технических средств и восполнения потерь личного состава на Сватовском участке фронта из-за успехов ВС РФ в районе Райгородки и взятия под контроль дороги Боровая-Сватово, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Успешное продвижение наших войск и взятие под физический контроль автодороги Боровая-Сватово в районе Песчаного, улучшение позиций ВС РФ в районе Райгородки и другие оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По словам эксперта, ВС РФ создали "огневой мешок" для всей украинской группировки в этом районе, что увеличило боевые потери ВСУ и, как следствие, деморализовало военнослужащих и увеличило случаи их бегства со своих позиций.
https://ria.ru/20241121/marochko-1984934157.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о ситуации на Сватовском участке фронта
Марочко: ВС РФ лишили ВСУ подвоза боеприпасов и МТС на Сватовском участке фронта