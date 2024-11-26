https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702538.html

Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов

Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024

Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов

Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:05

2024-11-26T07:05

2024-11-26T07:08

специальная военная операция на украине

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безопасность

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР."Наши войска зашли в саму Великую Новоселку. Инициатива находится в руках наших ребят, они идут активно вперед. На восточных окраинах поселка идут бои", - сказал Рогов.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволяет взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985699543.html

https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины