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Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 26.11.2024 (обновлено: 07:08 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702538.html
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:05
2024-11-26T07:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР."Наши войска зашли в саму Великую Новоселку. Инициатива находится в руках наших ребят, они идут активно вперед. На восточных окраинах поселка идут бои", - сказал Рогов.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволяет взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985699543.html
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html
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донецкая народная республика, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов

Рогов: ВС России вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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Вчера, 06:06
"Наши войска зашли в саму Великую Новоселку. Инициатива находится в руках наших ребят, они идут активно вперед. На восточных окраинах поселка идут бои", - сказал Рогов.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволяет взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
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