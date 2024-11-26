https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702538.html
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:05
2024-11-26T07:05
2024-11-26T07:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675513_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_287abe20570bad9fc9965100e7582837.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении в западной части ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР."Наши войска зашли в саму Великую Новоселку. Инициатива находится в руках наших ребят, они идут активно вперед. На восточных окраинах поселка идут бои", - сказал Рогов.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволяет взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985699543.html
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675513_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81383d041b45bbf9690d19a084fb55b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, заявил Рогов
Рогов: ВС России вошли в поселок Великая Новоселка на времевском направлении