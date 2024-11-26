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Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985699543.html
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:06
2024-11-26T06:06
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. "Наши войска продвинулись теперь севернее и вышли на окраины Малой Токмачки, освободив за последние сутки около 15 квадратных километров", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985691482.html
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов

Рогов: ВС России вышли на окраины села Малая Токмачка на ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортёре БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Рогов рассказал о продвижении российских войск в Курахово
Вчера, 03:15
"Наши войска продвинулись теперь севернее и вышли на окраины Малой Токмачки, освободив за последние сутки около 15 квадратных километров", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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