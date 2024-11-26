https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985699543.html
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:06
2024-11-26T06:06
2024-11-26T06:06
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. "Наши войска продвинулись теперь севернее и вышли на окраины Малой Токмачки, освободив за последние сутки около 15 квадратных километров", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов
Рогов: ВС России вышли на окраины села Малая Токмачка на ореховском направлении