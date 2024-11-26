https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985699543.html

Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов

Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024

Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка, заявил Рогов

Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:06

2024-11-26T06:06

2024-11-26T06:06

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. "Наши войска продвинулись теперь севернее и вышли на окраины Малой Токмачки, освободив за последние сутки около 15 квадратных километров", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985691482.html

https://ria.ru/20241126/tanki-1985696864.html

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запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность