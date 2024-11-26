https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696422.html
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2024
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении
Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:10
2024-11-26T05:10
2024-11-26T05:10
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россия
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КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, сообщил журналистам в министерстве обороны России. "Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ", - говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра. "Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696257.html
https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: снайперские пары сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении
КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, сообщил журналистам в министерстве обороны России.
"Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ
", - говорится в сообщении МО РФ
.
В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра.
"Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - говорится в сообщении.