https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696422.html

Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2024

Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:10

2024-11-26T05:10

2024-11-26T05:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, сообщил журналистам в министерстве обороны России. "Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ", - говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра. "Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696257.html

https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность