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Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2024
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05:10 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696422.html
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2024
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении
Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:10
2024-11-26T05:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, сообщил журналистам в министерстве обороны России. "Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ", - говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра. "Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696257.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: снайперские пары сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО
Российские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, сообщил журналистам в министерстве обороны России.
"Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ", - говорится в сообщении МО РФ.
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В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра.
"Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - говорится в сообщении.
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