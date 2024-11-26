Рейтинг@Mail.ru
Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:32 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html
Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме
Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме - РИА Новости, 26.11.2024
Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме
Более 30 соглашений на 9,7 миллиарда рублей были заключены в ходе Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:32
2024-11-26T17:32
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
руслан кухарук
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/16/1550391685_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_2d3d147a1678dba7fb9cb8c1ccdfe047.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Более 30 соглашений на 9,7 миллиарда рублей были заключены в ходе Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. Югорский экономический форум прошел в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября и объединил порядка 18 тысяч человек, которые приняли участие в форматах оффлайн и онлайн. За четыре дня форум посетили две тысячи участников, а также 42 иностранных гостя из 28 стран и 40 федеральных экспертов и ведомств. 16 тысяч человек смотрели трансляции в онлайне. "На форуме было заключено 31 соглашение о сотрудничестве, в том числе с крупнейшими предприятиями региона… Общая сумма заключенных соглашений составила 9,7 миллиарда рублей, при этом количество вновь создаваемых рабочих мест составит 835 единиц", - говорится в сообщении. Так, в присутствии губернатора Югры Руслана Кухарука заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между департаментом экономического развития Югры, "Промышленные Парки Югры" и Югорским лесопромышленным холдингом о промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ "Нягань". Уже в 2025 году ЮЛХ начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год. Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Лукойл — Западная Сибирь" о намерении по реализации на территории Югры инвестиционного проекта "Модернизация баз снабжения и логистики" и создание благоприятных условий для его эффективной реализации. Кроме того, Фонд развития ИНТЦ "Юнити Парк" подписал 10 соглашений о реализация мероприятий, направленных на популяризацию, образования, науки и инноваций, а также увеличения компетенций ученых Югры с представителями образовательных учреждений округа.
https://ria.ru/20241120/yugra-1984784544.html
https://ria.ru/20241119/yugra-1984652160.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/16/1550391685_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_162803a6456895c183fd0542d6e30c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ
Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме

На Югорском экономическом форуме подписаны соглашения на 9,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Более 30 соглашений на 9,7 миллиарда рублей были заключены в ходе Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры.
Югорский экономический форум прошел в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября и объединил порядка 18 тысяч человек, которые приняли участие в форматах оффлайн и онлайн. За четыре дня форум посетили две тысячи участников, а также 42 иностранных гостя из 28 стран и 40 федеральных экспертов и ведомств. 16 тысяч человек смотрели трансляции в онлайне.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Глава Югры на экономическом форуме провел ряд важных переговоров
20 ноября, 11:55
"На форуме было заключено 31 соглашение о сотрудничестве, в том числе с крупнейшими предприятиями региона… Общая сумма заключенных соглашений составила 9,7 миллиарда рублей, при этом количество вновь создаваемых рабочих мест составит 835 единиц", - говорится в сообщении.
Так, в присутствии губернатора Югры Руслана Кухарука заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между департаментом экономического развития Югры, "Промышленные Парки Югры" и Югорским лесопромышленным холдингом о промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ "Нягань". Уже в 2025 году ЮЛХ начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год.
Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Лукойл — Западная Сибирь" о намерении по реализации на территории Югры инвестиционного проекта "Модернизация баз снабжения и логистики" и создание благоприятных условий для его эффективной реализации.
Кроме того, Фонд развития ИНТЦ "Юнити Парк" подписал 10 соглашений о реализация мероприятий, направленных на популяризацию, образования, науки и инноваций, а также увеличения компетенций ученых Югры с представителями образовательных учреждений округа.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань"
19 ноября, 16:36
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскРуслан КухарукХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала