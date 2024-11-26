https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html

Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме

Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме - РИА Новости, 26.11.2024

Соглашения на почти 10 млрд руб подписаны на Югорском экономическом форуме

Более 30 соглашений на 9,7 миллиарда рублей были заключены в ходе Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:32

2024-11-26T17:32

2024-11-26T17:32

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Более 30 соглашений на 9,7 миллиарда рублей были заключены в ходе Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. Югорский экономический форум прошел в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября и объединил порядка 18 тысяч человек, которые приняли участие в форматах оффлайн и онлайн. За четыре дня форум посетили две тысячи участников, а также 42 иностранных гостя из 28 стран и 40 федеральных экспертов и ведомств. 16 тысяч человек смотрели трансляции в онлайне. "На форуме было заключено 31 соглашение о сотрудничестве, в том числе с крупнейшими предприятиями региона… Общая сумма заключенных соглашений составила 9,7 миллиарда рублей, при этом количество вновь создаваемых рабочих мест составит 835 единиц", - говорится в сообщении. Так, в присутствии губернатора Югры Руслана Кухарука заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между департаментом экономического развития Югры, "Промышленные Парки Югры" и Югорским лесопромышленным холдингом о промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ "Нягань". Уже в 2025 году ЮЛХ начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год. Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Лукойл — Западная Сибирь" о намерении по реализации на территории Югры инвестиционного проекта "Модернизация баз снабжения и логистики" и создание благоприятных условий для его эффективной реализации. Кроме того, Фонд развития ИНТЦ "Юнити Парк" подписал 10 соглашений о реализация мероприятий, направленных на популяризацию, образования, науки и инноваций, а также увеличения компетенций ученых Югры с представителями образовательных учреждений округа.

https://ria.ru/20241120/yugra-1984784544.html

https://ria.ru/20241119/yugra-1984652160.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийск, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ