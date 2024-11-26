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Выставка о коллекционере Щукине открылась в Пушкинском музее - РИА Новости, 26.11.2024
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Музейные маршруты России
 
11:04 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/schukinpushkinskiy-1985728885.html
Выставка о коллекционере Щукине открылась в Пушкинском музее
Выставка о коллекционере Щукине открылась в Пушкинском музее - РИА Новости, 26.11.2024
Выставка о коллекционере Щукине открылась в Пушкинском музее
Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, она доступна для РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:04
2024-11-26T11:04
музейные маршруты россии
сергей щукин
гмии (пушкинский музей)
елизавета лихачева
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, она доступна для посетителей с 26 ноября по 16 марта, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Очень рада приветствовать вас сегодня на открытии последнего проекта этого года. Это, пожалуй, один из самых важных проектов в последнее время, он называется &quot;Неизвестный Щукин&quot;. Он посвящен той части коллекции Сергея Щукина, которая обычно уходит от интереса исследователей по многим причинам… Эта выставка как раз во многом и открывает эту тайну. Для того, чтобы в какой-то момент начать собирать шедевры, нужно пройти определенную эволюцию коллекционера и собирателя… Здесь представлена история части коллекции, которая была плохо описана&quot;, - рассказала на открытии директор ГМИИ Елизавета Лихачева.Как уточнила Лихачева, среди музеев-участников выставки Государственный музей Востока, Государственный музей-заповедник "Останкино и Кусково", Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Российская академия художеств, Государственный музей истории религии, Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина, Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия). Куратором выставки выступил кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ Алексей Петухов.&quot;Выставка наша о том, без чего не было бы великой коллекции Сергея Щукина - от импрессионистов до Пикассо. Диалоги между этими культурами очень хорошо умеют выстраивать и сегодняшние кураторы, но коллекция Щукина создавалась тогда, когда еще и понятия о кураторстве не существовало. По факту Сергей Щукин уже был куратором того времени&quot;, - отметил Петухов.Как уточняется, экспозиция выстроена как путешествие по цивилизациям и странам, где каждый экспонат, в начале XX века находившийся в доме Щукина, напоминает об интересах его семьи: Древний Египет, Китай и Япония, Европа эпохи барокко, наследие русской усадебной и религиозной культуры XVII-XIX столетий.Сергей Щукин имеет всемирную известность благодаря своему собранию нового искусства: импрессионистов, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена. Недавно проведенные ГМИИ имени А.С. Пушкина исследования установили, что дом мецената также наполняли произведения старых мастеров, памятники Древнего Египта, цивилизаций Востока, предметы из фарфора и древние русские иконы. Масштабное архивное исследование позволило реконструировать наследие во всей полноте.
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РИА Новости
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96
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сергей щукин, гмии (пушкинский музей) , елизавета лихачева
Музейные маршруты России, Сергей Щукин, ГМИИ (Пушкинский музей) , Елизавета Лихачева

Выставка о коллекционере Щукине открылась в Пушкинском музее

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКартина Дмитрия Мельникова "Портрет Сергея Ивановича Щукина" (справа) на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство"
Картина Дмитрия Мельникова Портрет Сергея Ивановича Щукина (справа) на выставке Неизвестный Щукин. Не только новое искусство - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, она доступна для посетителей с 26 ноября по 16 марта, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Очень рада приветствовать вас сегодня на открытии последнего проекта этого года. Это, пожалуй, один из самых важных проектов в последнее время, он называется "Неизвестный Щукин". Он посвящен той части коллекции Сергея Щукина, которая обычно уходит от интереса исследователей по многим причинам… Эта выставка как раз во многом и открывает эту тайну. Для того, чтобы в какой-то момент начать собирать шедевры, нужно пройти определенную эволюцию коллекционера и собирателя… Здесь представлена история части коллекции, которая была плохо описана", - рассказала на открытии директор ГМИИ Елизавета Лихачева.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
Экспонаты на выставке Неизвестный Щукин. Не только новое искусство в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве
Экспонаты на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительница у картины Андре Дерена "Суббота" на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
Посетительница у картины Андре Дерена Суббота на выставке Неизвестный Щукин. Не только новое искусство
Посетительница у картины Андре Дерена "Суббота" на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2
Экспонаты на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 2
Посетительница у картины Андре Дерена "Суббота" на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Как уточнила Лихачева, среди музеев-участников выставки Государственный музей Востока, Государственный музей-заповедник "Останкино и Кусково", Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Российская академия художеств, Государственный музей истории религии, Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина, Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия). Куратором выставки выступил кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ Алексей Петухов.
«

"Выставка наша о том, без чего не было бы великой коллекции Сергея Щукина - от импрессионистов до Пикассо. Диалоги между этими культурами очень хорошо умеют выстраивать и сегодняшние кураторы, но коллекция Щукина создавалась тогда, когда еще и понятия о кураторстве не существовало. По факту Сергей Щукин уже был куратором того времени", - отметил Петухов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВнук Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
Внук Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко на выставке Неизвестный Щукин. Не только новое искусство в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве
Внук Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
Посетитель на выставке Неизвестный Щукин. Не только новое искусство в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве
Посетитель на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Внук Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
Посетитель на выставке "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Как уточняется, экспозиция выстроена как путешествие по цивилизациям и странам, где каждый экспонат, в начале XX века находившийся в доме Щукина, напоминает об интересах его семьи: Древний Египет, Китай и Япония, Европа эпохи барокко, наследие русской усадебной и религиозной культуры XVII-XIX столетий.
Сергей Щукин имеет всемирную известность благодаря своему собранию нового искусства: импрессионистов, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена. Недавно проведенные ГМИИ имени А.С. Пушкина исследования установили, что дом мецената также наполняли произведения старых мастеров, памятники Древнего Египта, цивилизаций Востока, предметы из фарфора и древние русские иконы. Масштабное архивное исследование позволило реконструировать наследие во всей полноте.
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