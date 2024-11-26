https://ria.ru/20241126/pvo-1985753034.html
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 26.11.2024
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:34
2024-11-26T12:34
2024-11-26T12:34
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью