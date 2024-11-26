https://ria.ru/20241126/pvo-1985753034.html

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 26.11.2024

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:34

2024-11-26T12:34

2024-11-26T12:34

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html

курская область

россия

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия