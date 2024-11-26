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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 26.11.2024
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12:34 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/pvo-1985753034.html
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 26.11.2024
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:34
2024-11-26T12:34
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами
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