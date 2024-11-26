https://ria.ru/20241126/pvo-1985689409.html
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник
Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:28
2024-11-26T02:28
2024-11-26T02:35
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он.Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Кроме того, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник в пригороде Воронежа