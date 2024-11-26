https://ria.ru/20241126/pvo-1985689409.html

В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024

В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:28

2024-11-26T02:28

2024-11-26T02:35

специальная военная операция на украине

воронеж

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он.Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Кроме того, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html

https://ria.ru/20241126/pvo-1985681860.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)