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В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:28 26.11.2024 (обновлено: 02:35 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/pvo-1985689409.html
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник
Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:28
2024-11-26T02:35
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он.Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Кроме того, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html
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воронеж
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воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

ПВО уничтожила украинский беспилотник в пригороде Воронежа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ уничтожен один беспилотник на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", - написал он.
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Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Кроме того, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьБезопасностьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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