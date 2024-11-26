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Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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Надежные люди
 
11:56 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/pomosch-1985746356.html
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО
Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:56
2024-11-26T11:56
надежные люди
брянская область
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер, сварочный аппарат, маскировочные сети и продукты питания, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что компактный разведывательный квадрокоптер и продукты питания приобрели на личные собранные деньги сотрудников таможни. Также работники и ветераны службы вручную сплели 300 квадратных метров маскировочных сетей для защиты боевых позиций. "Еще 800 м2 маскировочных сетей были изготовлены для укрытия крупной военной техники 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. Туда же передан и сварочный аппарат, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства", - сообщили в пресс-службе брянской таможни. Оказывается помощь и врачам, находящимся в "горячих точках". Как сообщили в пресс-службе ведомства, противопростудные препараты и антибиотики для укомплектования медрюкзаков военных-медиков удалось передать через волонтеров группы "Аптечка32".
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брянская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Брянская область, Вооруженные силы РФ
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО

Брянские таможенники передали квадрокоптер и продукты военным в зоне СВО

© Фото : пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней на нужды СВО
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней на нужды СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней на нужды СВО
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ТУЛА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер, сварочный аппарат, маскировочные сети и продукты питания, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что компактный разведывательный квадрокоптер и продукты питания приобрели на личные собранные деньги сотрудников таможни. Также работники и ветераны службы вручную сплели 300 квадратных метров маскировочных сетей для защиты боевых позиций.
© Фото : пресс-служба Брянской таможниГуманитарный груз, собранный Брянской таможней на нужды СВО
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней на нужды СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Гуманитарный груз, собранный Брянской таможней на нужды СВО
"Еще 800 м2 маскировочных сетей были изготовлены для укрытия крупной военной техники 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. Туда же передан и сварочный аппарат, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства", - сообщили в пресс-службе брянской таможни.
Оказывается помощь и врачам, находящимся в "горячих точках". Как сообщили в пресс-службе ведомства, противопростудные препараты и антибиотики для укомплектования медрюкзаков военных-медиков удалось передать через волонтеров группы "Аптечка32".
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