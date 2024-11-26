https://ria.ru/20241126/pomosch-1985746356.html
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО
Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:56
2024-11-26T11:56
2024-11-26T11:56
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брянская область
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер, сварочный аппарат, маскировочные сети и продукты питания, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что компактный разведывательный квадрокоптер и продукты питания приобрели на личные собранные деньги сотрудников таможни. Также работники и ветераны службы вручную сплели 300 квадратных метров маскировочных сетей для защиты боевых позиций. "Еще 800 м2 маскировочных сетей были изготовлены для укрытия крупной военной техники 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. Туда же передан и сварочный аппарат, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства", - сообщили в пресс-службе брянской таможни. Оказывается помощь и врачам, находящимся в "горячих точках". Как сообщили в пресс-службе ведомства, противопростудные препараты и антибиотики для укомплектования медрюкзаков военных-медиков удалось передать через волонтеров группы "Аптечка32".
https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Брянская область, Вооруженные силы РФ
Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО
Брянские таможенники передали квадрокоптер и продукты военным в зоне СВО
ТУЛА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер, сварочный аппарат, маскировочные сети и продукты питания, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что компактный разведывательный квадрокоптер и продукты питания приобрели на личные собранные деньги сотрудников таможни. Также работники и ветераны службы вручную сплели 300 квадратных метров маскировочных сетей для защиты боевых позиций.
"Еще 800 м2 маскировочных сетей были изготовлены для укрытия крупной военной техники 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. Туда же передан и сварочный аппарат, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства", - сообщили в пресс-службе брянской таможни.
Оказывается помощь и врачам, находящимся в "горячих точках". Как сообщили в пресс-службе ведомства, противопростудные препараты и антибиотики для укомплектования медрюкзаков военных-медиков удалось передать через волонтеров группы "Аптечка32".