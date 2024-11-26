https://ria.ru/20241126/pomosch-1985746356.html

Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО

Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024

Брянские таможенники передали квадрокоптер военным, находящимся в зоне СВО

Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:56

2024-11-26T11:56

2024-11-26T11:56

надежные люди

брянская область

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники таможни в Брянской области передали военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), разведывательный квадрокоптер, сварочный аппарат, маскировочные сети и продукты питания, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что компактный разведывательный квадрокоптер и продукты питания приобрели на личные собранные деньги сотрудников таможни. Также работники и ветераны службы вручную сплели 300 квадратных метров маскировочных сетей для защиты боевых позиций. "Еще 800 м2 маскировочных сетей были изготовлены для укрытия крупной военной техники 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которой ведомство на постоянной основе оказывает помощь. Туда же передан и сварочный аппарат, приобретенный таможенниками на добровольно собранные денежные средства", - сообщили в пресс-службе брянской таможни. Оказывается помощь и врачам, находящимся в "горячих точках". Как сообщили в пресс-службе ведомства, противопростудные препараты и антибиотики для укомплектования медрюкзаков военных-медиков удалось передать через волонтеров группы "Аптечка32".

https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, вооруженные силы рф