https://ria.ru/20241126/parki-1985802722.html

Московская область завершила программу благоустройства региона на 2024 год

Московская область завершила программу благоустройства региона на 2024 год - РИА Новости, 26.11.2024

Московская область завершила программу благоустройства региона на 2024 год

Заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о завершении программы благоустройства региона на 2024 год, об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:10

2024-11-26T15:10

2024-11-26T15:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о завершении программы благоустройства региона на 2024 год, об этом сообщил 360.ru.Так, с начала года в области благоустроили 90 территорий, в том числе 23 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков. Было отремонтировано пять набережных, приведено в порядок 12 лесопарков и восемь детских скверов."В этом году в Подмосковье появились такие значимые объекты, как Лесной бульвар в Протвине, площадь Победы в Раменском, пешеходная зона между улицами Школьная и Парковая в Волоколамске, а также набережная у реки Синички в Красногорске и другие", – сообщил Хайкин губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.Он рассказал про благоустройство парка "Захарово" в Одинцове и Центрального парка в Жуковском. В парке "Певческое поле" в Подольске специалисты разбили цветники, продумали систему освещения, а также построили лестницу с готической аркой к Знаменской церкви. Также завершилось обновление лесопарка "Северный" в Пушкине и Химкинского лесопарка."С января по октябрь подмосковные парки посетили 72 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше данных прошлого года. Сейчас мы активно готовимся к зимнему сезону. В рамках проекта „Зима в Подмосковье“ планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности", – уточнил Хайкин.Он напомнил, что регион шестой раз подряд вошел в тройку лидеров России по индексу качества городской среды. В августе Подмосковью выдали национальную премию в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)