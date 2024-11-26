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Биография Ивана Папанина

Биография Ивана Папанина - РИА Новости, 26.11.2024

Биография Ивана Папанина

Советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин родился 26 ноября (14 ноября по старому стилю) 1894 года в Севастополе в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:22

2024-11-26T01:22

2024-11-26T01:22

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Советский исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин родился 26 ноября (14 ноября по старому стилю) 1894 года в Севастополе в семье потомственных военных моряков. Его дед участвовал в героической обороне Севастополя 1854-1855 годов во время Крымской войны, а отец служил матросом на одном из кораблей Черноморского флота. Все детство и юность будущего исследователя Северного полюса прошли рядом с морем. Из-за крайней бедности семьи Папаниных мальчик не получил среднего образования и в 1909 году, после окончания четырех классов земской начальной школы, был вынужден пойти работать сначала учеником, потом токарем в мастерские севастопольского завода навигационных приборов. Только в 1931 году Папанин смог окончить Высшие курсы связи.В 1912 году Папанина как одного из лучших работников предприятия перевели на судостроительный завод в эстонском Ревеле (ныне Таллин), а в 1914 году призвали на военную службу и определили в полуэкипаж Севастопольского военного порта.После Октябрьской революции 1917 года Папанин вступил в Черноморский отряд Красной армии, в составе которого активно участвовал в 1918-1920 годах в боевых действиях Гражданской войны и был одним из организаторов партизанского движения в Крыму.В 1920 году Папанин стал комиссаром оперативного управления при командующем морскими силами Юго-Западного фронта, а в ноябре того же года – начальником отряда ВЧК по борьбе с бандитизмом в Крыму, где он прослужил несколько месяцев.В 1921 году Папанин был переведен в Харьков комендантом ЦИК, а с июля 1921 года по март 1922 года работал секретарем Реввоенсовета Черноморского флота.К середине 1922 года последовало повышение, и Папанина перевели в Москву, где он оказался прикомандирован к Народному комиссариату морских дел как бывший черноморец.С 1923 года Иван Папанин служил в Наркомате почт и телеграфов в должности управляющего делами, а позднее возглавил Центральное управление военизированной охраны.В 1925 году Папанин был направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по строительству первой в тех краях радиостанции – на золотом прииске Томмот на реке Алдан. Несмотря на труднейшие условия – строительную площадку для современной, мощной станции прорубали прямо среди тайги, – он блестяще справился с поставленной задачей, проявив себя прекрасным организатором. Работы по строительству радиостанции завершили всего за год вместо запланированных двух, а у Папанина появился интерес к изучению Севера, который потом перерос в дело всей его жизни.Окончательный выбор в пользу перехода на научно-исследовательскую работу в Арктику был сделан в 1931 году, когда Папанин как представитель Наркомата почт и телеграфов был отправлен начальником отделения связи на ледокольном пароходе "Малыгин" для встречи в районе бухты Тихая архипелага Земля Франца-Иосифа с немецким дирижаблем "Граф Цеппелин" и обмена почтовой корреспонденцией. На обратном пути Папанин обратился к плывшему вместе с ним на "Малыгине" заместителю директора Всесоюзного арктического института Владимиру Визе с просьбой о работе в Арктике.В 1932-1933 годах Папанин был начальником полярной станции в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Открытая только в 1929 году, она нуждалась в расширении и благоустройстве – при Папанине за год появились новые лаборатории для научных исследований и объекты жизнеобеспечения, ангар для приема авиационных судов.В 1934-1935 годах Папанин выполнял аналогичные задачи по освоению высоких широт на мысе Челюскин. При нем станция "Мыс Челюскин" превратилась в хорошо оборудованную научную базу. Силами его команды были построены павильон для магнитных наблюдений, аэрологическая станция, возведены два дома и больница. Кроме того, была оборудована обсерватория для гидрометеорологических наблюдений (ныне Объединенная гидрометеорологическая станция имени Е.К. Федорова).Проведенная Папаниным работа по строительству станций и организации научных исследований была высоко оценена правительством, и в 1937 году ему было доверено возглавить первую в мире дрейфующую станцию "Северный полюс".Экспедицию основательно готовили к дрейфу: на Судостроительном заводе имени Д.В. Каракозова № 4 (ныне ПАО "Завод "Радиоприбор") сделали специальные нарты – они весили всего 20 килограммов, но легко выдерживали перегрузки; палатку изготовили на московском заводе "Каучук" (АО "РТИ-Каучук") из легких алюминиевых труб и брезентовых стен, между которыми проложили два слоя гагачьего пуха, резиновый надувной пол не пропускал влагу. Также для полярников изготовили две радиостанции: большую, на 80 ватт, и аварийную, меньшей мощности. Перед экспедицией Папанин освоил радиодело и прослушал курс поварского искусства – он каждый день готовил на весь лагерь.Экспедиция на Северный полюс началась 6 июня 1937 года, когда на льдину высадились Иван Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Федотов, радист Эрнст Кренкель и гидробиолог и океанограф Петр Ширшов, а также "пятый папанинец" – пес по кличке Веселый, охранявший лагерь. Станция "Северный полюс" дрейфовала 274 дня и проплыла вместе с льдиной более 2500 километров. Каждый день четверка проводила широкий комплекс океанографических, океанологических, метеорологических, геофизических и других видов научных наблюдений с целью открытия северного пути для авиации и навигации и проведения научной работы. Зимовщиков сняли с льдины у берегов Гренландии 19 февраля 1938 года ледоколы "Таймыр" и "Мурман".Дрейф станции позволил собрать уникальный материал о природе высоких широт Северного Ледовитого океана. Ученые - участники экспедиции доказали отсутствие земель на протяжении 2500 километров, обнаружили в районе полюса глубины океана более четырех километров и ряд поднятий океанского дна, опровергли мнение о безжизненности приполюсного района, подтвердили существование открытого Фритьофом Нансеном теплого глубинного слоя атлантической воды. За героический труд в тяжелых условиях Арктики все участники полярного дрейфа были представлены к званию Героев Советского Союза. Научное сообщество также высоко оценило их заслуги – участникам экспедиции были присвоены звания докторов географических наук.Идея арктических дрейфов оказалась плодотворной. После папанинцев во льдах Северного Ледовитого океана работала еще 41 научно-исследовательская станция. В сентябре 2024 года начал работу "Северный полюс – 42". Благодаря работе станций страна получает климатическую, географическую, биологическую, медицинскую и даже военно-стратегическую информацию.В марте 1938 года Иван Папанин стал заместителем начальника, а спустя полтора года – начальником Главного управления Северного морского пути (Главсевморпути). На этом посту исследователь пробыл до 1946 года. По совместительству с осени 1941 года был назначен уполномоченным Государственного комитета обороны по северным перевозкам на Белом море. Первые годы работы он уделял большое внимание строительству новых ледоколов и развитию арктического мореплавания в целом. В годы Великой Отечественной войны Папанин успешно организовал бесперебойное движение судов по трассе Северного морского пути, осуществлял прием и переправку на фронт военных грузов, которые приходили в СССР морем из США и Великобритании, за что в 1943 году получил звание контр-адмирала.В конце 1939 года – начале 1940 года Иван Папанин успешно организовал экспедицию по спасению судна "Георгий Седов", который попал в плотный ледяной плен еще в октябре 1937 года. Дрейф продолжался 812 дней. Все попытки вызволить судно успехом не увенчались. Положение спас Папанин, возглавивший поход ледокола "Иосиф Сталин", который в январе 1940 года вплотную подошел к "Седову" и освободил его. За удачную экспедицию по спасению ледокола Папанину во второй раз было присвоено звание Героя Советского Союза.В послевоенные годы Папанин постепенно отошел от практики, сосредоточившись на организации крупных научных начинаний. С 1948 до 1951 год был заместителем директора Института океанологии АН СССР по экспедициям, в 1952-1972 годах – организатором и директором Института биологии внутренних вод АН СССР (с 1987 года носит имя Папанина) в поселке Борок (Ярославская область), а с 1951 года и до конца жизни возглавлял Отдел морских экспедиционных работ АН СССР в Президиуме АН СССР.Благодаря организаторским способностям Папанина были подготовлены дрейфующая станция "Северный полюс – 2" и первая Комплексная антарктическая экспедиция АН СССР, которые возглавил ученый-океанолог, Герой Советского Союза Михаил Сомов. По инициативе Папанина и с его деятельной помощью было принято решение Совета министров СССР о проектировании и строительстве научно-исследовательского флота нового поколения, оснащенного современной техникой (экспедиционные суда "Академик Курчатов", "Профессор Визе", "Академик Королев", "Академик Ширшов" и "Профессор Зубов" и др.). При участии Папанина были созданы уникальные суда Службы космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР – "Космонавт Владимир Комаров", "Академик Сергей Королев" и "Юрий Гагарин", отвечавшие за обеспечение постоянной и устойчивой связи с космическими аппаратами.Иван Папанин ушел из жизни 30 января 1986 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.За свою жизнь он был удостоен многих наград, в том числе девяти орденов Ленина (1937, 1938, 1944 – дважды, 1945, 1956, 1964, 1974, 1984), двух орденов Красного Знамени (1922, 1950), ордена Нахимова 1-й степени (1945) и др.Папанин являлся почетным гражданином Мурманска, Архангельска, Севастополя, Липецка и Ярославской области. Его именем названы мыс на Таймыре, остров в Азовском море, горы в Антарктиде и подводная гора в Тихом океане. С 1989 года в поселке Борок открыт Мемориальный дом-музей Ивана Папанина. Слово "папанинцы" прочно вошло в обиход советских людей. Несколько лет мальчишки играли в "папаницев" и покоряли Северный полюс, что нашло отражение в литературе (например, у Валентина Катаева в "Цветике-семицветике").Подвиг исследователей увековечен в фильме Марка Трояновского "На Северном полюсе" (1937), книгах Папанина "Жизнь на льдине" (1938) и "Лед и пламень" (1977) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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