https://ria.ru/20241126/naemnik-1985742058.html

Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ

Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024

Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ

Суд в Курске заключил под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:53

2024-11-26T11:53

2024-11-26T12:02

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вооруженные силы украины

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великобритания

главное военное следственное управление

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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заключил под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон."Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что соответствующее ходатайство СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации рассматривалось в закрытом судебном заседании. В пресс-службе отметили, что Андерсон "в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области".Постановление может быть обжаловано.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985705104.html

курск

россия

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в мире, курск, вооруженные силы украины, россия, великобритания, главное военное следственное управление