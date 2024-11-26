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Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
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11:53 26.11.2024 (обновлено: 12:02 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/naemnik-1985742058.html
Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ
Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ
Суд в Курске заключил под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:53
2024-11-26T12:02
в мире
курск
вооруженные силы украины
россия
великобритания
главное военное следственное управление
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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заключил под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон."Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что соответствующее ходатайство СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации рассматривалось в закрытом судебном заседании. В пресс-службе отметили, что Андерсон "в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области".Постановление может быть обжаловано.
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в мире, курск, вооруженные силы украины, россия, великобритания, главное военное следственное управление
В мире, Курск, Вооруженные силы Украины, Россия, Великобритания, Главное военное следственное управление
Суд в Курске заключил под стражу британского наемника ВСУ

Суд в Курске заключил под стражу наемника ВСУ Джеймса Скотта Риса Андерсона

© Фото : РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Курске заключил под стражу гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон.
"Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что соответствующее ходатайство СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации рассматривалось в закрытом судебном заседании. В пресс-службе отметили, что Андерсон "в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области".
Постановление может быть обжаловано.
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