https://ria.ru/20241126/moshennichestvo-1985691999.html

В Госдуме предупредил о новом виде мошенничества

В Госдуме предупредил о новом виде мошенничества - РИА Новости, 26.11.2024

В Госдуме предупредил о новом виде мошенничества

При рефинансировании кредитов есть риск столкнуться с мошенниками, на рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:21

2024-11-26T03:21

2024-11-26T03:45

экономика

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

мошенничество

рефинансирование

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. При рефинансировании кредитов есть риск столкнуться с мошенниками, на рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, после чего исчезают с полученной предоплатой, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Отдельного внимания заслуживает риск столкновения с мошенниками. На рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, но в реальности либо исчезают с полученной предоплатой, либо предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов", — сказал Гаврилов. По его словам, также при рефинансировании кредитов существует значительный риск того, что объединение кредитов может оказаться финансово невыгодным. "Несмотря на то, что ежемесячный платеж может уменьшиться, общая сумма переплаты часто существенно возрастает из-за увеличения срока кредитования. Особенно это актуально, если разница в процентных ставках между текущими кредитами и новым кредитом невелика – менее двух процентных пунктов", — отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что серьезную опасность представляет ситуация с залоговым имуществом, при объединении разных видов кредитов, включая ипотеку или автокредит, в один залоговый кредит, теряется возможность гибкого управления платежами. "Раньше при финансовых трудностях можно было отдавать приоритет выплатам по залоговому кредиту, чтобы сохранить имущество. После объединения такой возможности уже не будет – возникает риск потерять жилье или автомобиль даже при относительно небольших финансовых затруднениях", - добавил он. Глава комитета Госдумы напомнил и о вероятности отказа банка в объединении кредитов. По его словам, риск особенно высок, если хотя бы по одному из текущих кредитов есть просрочки или если до окончания срока кредита осталось всего несколько месяцев. "Существенной проблемой являются дополнительные расходы. Помимо очевидных затрат на сбор и оформление документов, могут возникнуть штрафы за досрочное погашение текущих кредитов. Некоторые банки требуют предварительного уведомления о досрочном погашении за 30 дней, что может создать дополнительные сложности с таймингом всей процедуры", — рассказал он. По мнению Гаврилова, процесс объединения кредитов требует серьезных временных затрат на переговоры с текущими кредиторами, в том числе необходимо получить справки об остатке задолженности, которые часто имеют ограниченный срок действия. "В некоторых случаях объединение кредитов может оказаться просто бессмысленным – например, если прошло больше половины срока действия текущих кредитов или если разница в процентных ставках минимальна. В таких ситуациях затраты на оформление, страховки и комиссии могут превысить потенциальную экономию. Поэтому перед принятием решения об объединении кредитов крайне важно тщательно просчитать все варианты, учесть все возможные дополнительные расходы и оценить реальную выгоду от рефинансирования. Часто может оказаться, что более разумным решением будет продолжить выплачивать существующие кредиты по отдельности", — заключил депутат.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975197005.html

https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, мошенничество, рефинансирование