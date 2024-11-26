https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985691482.html

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Курахово

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Курахово - РИА Новости, 26.11.2024

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Курахово

Продвижение российских войск в Курахово на западе ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, продолжается, боевые действия перекинулись в районы... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:15

2024-11-26T03:15

2024-11-26T03:15

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Продвижение российских войск в Курахово на западе ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, продолжается, боевые действия перекинулись в районы многоэтажной застройки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "В Курахово боевые действия перекинулись уже в районы многоэтажной жилой застройки. До этого наши продвигались только в частном секторе", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1985518513.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность