https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985655699.html

Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе

Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2024

Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе

ВСУ не успели окопаться в селе Берестки около Курахово, поэтому прячутся по домам и подвалам, сообщил РИА Новости оператор дронов 114-й бригады 51-й армии с... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:30

2024-11-26T06:30

2024-11-26T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донбасс

авдеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. ВСУ не успели окопаться в селе Берестки около Курахово, поэтому прячутся по домам и подвалам, сообщил РИА Новости оператор дронов 114-й бригады 51-й армии с позывным Сын."У них там нет мощных укреплений. Вырыть окопы не успели. Их просто туда забросили и приказали сидеть по местам. А мы их выкуриваем. Мы значительно продвинулись, противник — по окраинам, — сказал Сын. — Судя по их поведению, их штурмовики не очень подготовленные. Они передвигаются большими группами, да еще и медленно. Не вслушиваются в небо".Операторы дронов ВСУ дают отпор — бьют подходы к селу, чтобы затруднить продвижение российских войск. Кроме того, дорога засеивается кассетными снарядами."Чтобы обезопаситься, наша пехота заходит туда пешком. И чтобы минимизировать перемещения, доставляем воду, провизию, боекомплекты, форму на "птице", — сообщил, в свою очередь, командир штурмового отряда с позывным Альпинист.Взятие села Берестки даст возможность установить контроль над северным берегом Кураховского водохранилища с выходом на поселок Старые Терны, что улучшит положение на этом направлении и облегчит взятие Курахово. Он, наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром, является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.

https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html

https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донбасс

авдеевка

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Оператор БПЛА рассказал о штурме села Берестки Оператор БПЛА рассказал о штурме села Берестки 2024-11-26T06:30 true PT0M38S

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в мире, курахово, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины