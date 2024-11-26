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Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 26.11.2024 (обновлено: 11:54 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985655699.html
Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе
Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе - РИА Новости, 26.11.2024
Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе
ВСУ не успели окопаться в селе Берестки около Курахово, поэтому прячутся по домам и подвалам, сообщил РИА Новости оператор дронов 114-й бригады 51-й армии с... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:30
2024-11-26T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донбасс
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. ВСУ не успели окопаться в селе Берестки около Курахово, поэтому прячутся по домам и подвалам, сообщил РИА Новости оператор дронов 114-й бригады 51-й армии с позывным Сын."У них там нет мощных укреплений. Вырыть окопы не успели. Их просто туда забросили и приказали сидеть по местам. А мы их выкуриваем. Мы значительно продвинулись, противник — по окраинам, — сказал Сын. — Судя по их поведению, их штурмовики не очень подготовленные. Они передвигаются большими группами, да еще и медленно. Не вслушиваются в небо".Операторы дронов ВСУ дают отпор — бьют подходы к селу, чтобы затруднить продвижение российских войск. Кроме того, дорога засеивается кассетными снарядами."Чтобы обезопаситься, наша пехота заходит туда пешком. И чтобы минимизировать перемещения, доставляем воду, провизию, боекомплекты, форму на "птице", — сообщил, в свою очередь, командир штурмового отряда с позывным Альпинист.Взятие села Берестки даст возможность установить контроль над северным берегом Кураховского водохранилища с выходом на поселок Старые Терны, что улучшит положение на этом направлении и облегчит взятие Курахово. Он, наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром, является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.
https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html
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курахово
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Оператор БПЛА рассказал о штурме села Берестки
Оператор БПЛА рассказал о штурме села Берестки
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в мире, курахово, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донбасс, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Боец раскрыл подробности штурма ключевого объекта в Донбассе

ВСУ не успели окопаться в селе на подходе к Курахово

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. ВСУ не успели окопаться в селе Берестки около Курахово, поэтому прячутся по домам и подвалам, сообщил РИА Новости оператор дронов 114-й бригады 51-й армии с позывным Сын.
"У них там нет мощных укреплений. Вырыть окопы не успели. Их просто туда забросили и приказали сидеть по местам. А мы их выкуриваем. Мы значительно продвинулись, противник — по окраинам, — сказал Сын. — Судя по их поведению, их штурмовики не очень подготовленные. Они передвигаются большими группами, да еще и медленно. Не вслушиваются в небо".
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Операторы дронов ВСУ дают отпор — бьют подходы к селу, чтобы затруднить продвижение российских войск. Кроме того, дорога засеивается кассетными снарядами.
"Чтобы обезопаситься, наша пехота заходит туда пешком. И чтобы минимизировать перемещения, доставляем воду, провизию, боекомплекты, форму на "птице", — сообщил, в свою очередь, командир штурмового отряда с позывным Альпинист.
Взятие села Берестки даст возможность установить контроль над северным берегом Кураховского водохранилища с выходом на поселок Старые Терны, что улучшит положение на этом направлении и облегчит взятие Курахово. Он, наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром, является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонбассАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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