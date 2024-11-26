https://ria.ru/20241126/kuban-1985891192.html
В поселке на Кубани обновили зону отдыха, где высадили более 200 деревьев
В поселке на Кубани обновили зону отдыха, где высадили более 200 деревьев - РИА Новости, 26.11.2024
В поселке на Кубани обновили зону отдыха, где высадили более 200 деревьев
Зону отдыха благоустроили в кубанском поселке Щербиновский в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на её территории высадили 245 новых деревьев и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:52
2024-11-26T22:52
2024-11-26T22:52
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Зону отдыха благоустроили в кубанском поселке Щербиновский в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на её территории высадили 245 новых деревьев и кустарников, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Благоустроили территорию по улице Победы площадью более семи тысяч квадратных метров. Сделали прогулочные дорожки, установили объекты малых архитектурных форм. Создали две детские площадки и зону воркаут. Выполнили озеленение, при этом максимально сохранили существующие деревья", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По данным властей, всего на территории высадили 245 новых деревьев и кустарников – липы и клены, а также вейгелы цветущие, спирею Вангутга и сирень. Кроме того, специалисты установили две перголы и декоративные топиарные композиции. Зеленую зону в поселке Щербиновском обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Зону отдыха благоустроили в кубанском поселке Щербиновский в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на её территории высадили 245 новых деревьев и кустарников, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Благоустроили территорию по улице Победы площадью более семи тысяч квадратных метров. Сделали прогулочные дорожки, установили объекты малых архитектурных форм. Создали две детские площадки и зону воркаут. Выполнили озеленение, при этом максимально сохранили существующие деревья", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
По данным властей, всего на территории высадили 245 новых деревьев и кустарников – липы и клены, а также вейгелы цветущие, спирею Вангутга и сирень. Кроме того, специалисты установили две перголы и декоративные топиарные композиции.
Зеленую зону в поселке Щербиновском обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.