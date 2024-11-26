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Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии - РИА Новости, 26.11.2024
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11:51 26.11.2024 (обновлено: 12:16 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kovalchuk-1985741120.html
Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии
Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии - РИА Новости, 26.11.2024
Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавил научно-экспертный совет Морской коллегии РФ, сообщила ее... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:51
2024-11-26T12:16
россия
михаил ковальчук
николай патрушев
курчатовский институт
политика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавил научно-экспертный совет Морской коллегии РФ, сообщила ее пресс-служба. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил положение о научно-экспертном совете Морской коллегии и его состав. "Председателем научно-экспертного совета назначен президент федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук", - говорится в сообщении. В состав совета вошли более 50 представителей научно-исследовательских учреждений, министерств и ведомств, образовательных организаций, предприятий, задействованных в морской сфере. Согласно утвержденному положению научно-экспертный совет является совещательным, научно-консультативным и экспертным органом Морской коллегии. Он образован в целях экспертной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Морской коллегии, и подготовки предложений Морской коллегии по развитию отечественной морской науки, фундаментальных и прикладных исследований и разработок, связанных с морской деятельностью РФ. На совет возложены функции научно-методического, экспертного, аналитического и информационно-консультационного обеспечения работы Морской коллегии.Отмечается, что совет будет анализировать состояние и тенденции развития морской деятельности в России и мире.Кроме того, совет будет готовить предложения Морской коллегии по вопросам определения приоритетов реализации национальной морской политики и развития морской деятельности; совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей осуществление морской деятельности; развития научно-технологического комплекса, обеспечивающего строительство российского флота и судового оборудования, формирование и развитие системных знаний о Мировом океане и возможностях его использования.Эксперты будут вносить также предложения об организации и проведении научных исследований морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, о повышении эффективности международного научного сотрудничества Российской Федерации в области морской деятельности.В научно-экспертном совете образовано девять секций: "Развитие морской деятельности Российской Федерации", "Обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике", "Стратегическое развитие Военно-Морского Флота", "Судостроение", "Связь и навигационное обеспечение морской деятельности", "Роботизированные системы, безэкипажные корабли и суда", "Специальные глубоководные системы и комплексы", "Морское материаловедение и ядерная энергетика", "Международное научное сотрудничество в области морской деятельности и освоения Мирового океана".
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россия, михаил ковальчук, николай патрушев, курчатовский институт, политика
Россия, Михаил Ковальчук, Николай Патрушев, Курчатовский институт, Политика
Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии

Глава Курчатовского института Ковальчук возглавил научный совет Морской коллегии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавил научно-экспертный совет Морской коллегии РФ, сообщила ее пресс-служба.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил положение о научно-экспертном совете Морской коллегии и его состав.
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"Председателем научно-экспертного совета назначен президент федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук", - говорится в сообщении.
В состав совета вошли более 50 представителей научно-исследовательских учреждений, министерств и ведомств, образовательных организаций, предприятий, задействованных в морской сфере.
Согласно утвержденному положению научно-экспертный совет является совещательным, научно-консультативным и экспертным органом Морской коллегии. Он образован в целях экспертной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Морской коллегии, и подготовки предложений Морской коллегии по развитию отечественной морской науки, фундаментальных и прикладных исследований и разработок, связанных с морской деятельностью РФ.
На совет возложены функции научно-методического, экспертного, аналитического и информационно-консультационного обеспечения работы Морской коллегии.
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Отмечается, что совет будет анализировать состояние и тенденции развития морской деятельности в России и мире.
Кроме того, совет будет готовить предложения Морской коллегии по вопросам определения приоритетов реализации национальной морской политики и развития морской деятельности; совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей осуществление морской деятельности; развития научно-технологического комплекса, обеспечивающего строительство российского флота и судового оборудования, формирование и развитие системных знаний о Мировом океане и возможностях его использования.
Эксперты будут вносить также предложения об организации и проведении научных исследований морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, о повышении эффективности международного научного сотрудничества Российской Федерации в области морской деятельности.
В научно-экспертном совете образовано девять секций: "Развитие морской деятельности Российской Федерации", "Обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике", "Стратегическое развитие Военно-Морского Флота", "Судостроение", "Связь и навигационное обеспечение морской деятельности", "Роботизированные системы, безэкипажные корабли и суда", "Специальные глубоководные системы и комплексы", "Морское материаловедение и ядерная энергетика", "Международное научное сотрудничество в области морской деятельности и освоения Мирового океана".
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