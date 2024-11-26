https://ria.ru/20241126/kovalchuk-1985741120.html

Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии

Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии - РИА Новости, 26.11.2024

Глава Курчатовского института возглавил научный совет Морской коллегии

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавил научно-экспертный совет Морской коллегии РФ, сообщила ее... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:51

2024-11-26T11:51

2024-11-26T12:16

россия

михаил ковальчук

николай патрушев

курчатовский институт

политика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавил научно-экспертный совет Морской коллегии РФ, сообщила ее пресс-служба. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев утвердил положение о научно-экспертном совете Морской коллегии и его состав. "Председателем научно-экспертного совета назначен президент федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук", - говорится в сообщении. В состав совета вошли более 50 представителей научно-исследовательских учреждений, министерств и ведомств, образовательных организаций, предприятий, задействованных в морской сфере. Согласно утвержденному положению научно-экспертный совет является совещательным, научно-консультативным и экспертным органом Морской коллегии. Он образован в целях экспертной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Морской коллегии, и подготовки предложений Морской коллегии по развитию отечественной морской науки, фундаментальных и прикладных исследований и разработок, связанных с морской деятельностью РФ. На совет возложены функции научно-методического, экспертного, аналитического и информационно-консультационного обеспечения работы Морской коллегии.Отмечается, что совет будет анализировать состояние и тенденции развития морской деятельности в России и мире.Кроме того, совет будет готовить предложения Морской коллегии по вопросам определения приоритетов реализации национальной морской политики и развития морской деятельности; совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей осуществление морской деятельности; развития научно-технологического комплекса, обеспечивающего строительство российского флота и судового оборудования, формирование и развитие системных знаний о Мировом океане и возможностях его использования.Эксперты будут вносить также предложения об организации и проведении научных исследований морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, о повышении эффективности международного научного сотрудничества Российской Федерации в области морской деятельности.В научно-экспертном совете образовано девять секций: "Развитие морской деятельности Российской Федерации", "Обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике", "Стратегическое развитие Военно-Морского Флота", "Судостроение", "Связь и навигационное обеспечение морской деятельности", "Роботизированные системы, безэкипажные корабли и суда", "Специальные глубоководные системы и комплексы", "Морское материаловедение и ядерная энергетика", "Международное научное сотрудничество в области морской деятельности и освоения Мирового океана".

https://ria.ru/20241114/fmba-1983750812.html

https://ria.ru/20241121/ran-1985075075.html

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россия, михаил ковальчук, николай патрушев, курчатовский институт, политика