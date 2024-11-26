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Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024
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07:30 26.11.2024 (обновлено: 09:40 27.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kapremont-1985929630.html
Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024
Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-26T07:30
2024-11-27T09:40
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москва
городское хозяйство москвы
кутузовский проспект
капремонт в москве
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении. Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши. Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.
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москва, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект, Капремонт в Москве

Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыКапитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши.
Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКутузовский проспектКапремонт в Москве
 
 
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