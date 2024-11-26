https://ria.ru/20241126/kapremont-1985929630.html

Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году

Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024

Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году

Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-26T07:30

2024-11-26T07:30

2024-11-27T09:40

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москва

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капремонт в москве

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении. Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши. Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, капремонт в москве