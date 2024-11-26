https://ria.ru/20241126/kapremont-1985929630.html
Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024
Капитальный ремонт 9 домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-26T07:30
2024-11-26T07:30
2024-11-27T09:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
кутузовский проспект
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985929732_89:0:1509:799_1920x0_80_0_0_1f7a209e5b8f0c4e9330e456c30e9539.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении. Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши. Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985929732_266:0:1331:799_1920x0_80_0_0_b0b8bb74ef50f2d765df3b0c84a4394d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект, Капремонт в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши.
Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.