На Западе забили тревогу после зловещих кадров из зоны СВО
Forbes: удар по авиабазе Днепр показал, что Киев не научился оборонять аэродромы
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Удар российской армии по аэродрому Днепр показывает, что Киев так и не смог наладить адекватную защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК, заявил военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.
На прошлой неделе Минобороны России отчиталось об ударе ОТРК "Искандер" по аэродрому Днепр в районе Днепропетровска. Высокоточной ракетой с кассетной боевой частью был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также до 15 человек инженерно-технического состава.
"Рейд на аэродром Авиаторское-Днепр в зловещей манере напоминает цепочку ударов по базам этим летом. <...> Украина все еще не способна полностью защититься, несмотря на поставки сотен систем ПВО от союзников", — отметил он.
По словам аналитика, основную угрозу для аэродромов киевского режима представляют российские разведывательные дроны. Именно всеобъемлющее наблюдение за целями позволяет ВС России достигать таких результатов в поражении авиабаз. Киев так и не нашел средства против БПЛА, которые спокойно выслеживают самолеты ВСУ на земле.
Как добавил аналитик, беззащитность аэродромов рано или поздно приведет к полному уничтожению ВВС Украины. Союзники Киева уже исчерпали запасы самолетов советского производства, при этом запасные машины и запчасти со складов Украины, вероятно, находятся в очень плохом состоянии. По словам Экса, ситуацию не спасут даже поставки машин западного производства.
"Новые самолеты будут так же уязвимы, как МиГи и "Сухие", <...> до тех пор, пока Киев значительно не улучшит свою ПВО", — заключил он.
По данным Минобороны России, общие потери воздушной техники ВСУ за все время конфликта составляют 649 самолетов и 283 вертолета.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.