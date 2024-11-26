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На Западе забили тревогу после зловещих кадров из зоны СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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03:25 26.11.2024 (обновлено: 14:43 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kadry-1985691299.html
На Западе забили тревогу после зловещих кадров из зоны СВО
На Западе забили тревогу после зловещих кадров из зоны СВО - РИА Новости, 26.11.2024
На Западе забили тревогу после зловещих кадров из зоны СВО
Удар российской армии по аэродрому Днепр показывает, что Киев так и не смог наладить адекватную защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:25
2024-11-26T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
миг-29
днепропетровск
днепр (город)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Удар российской армии по аэродрому Днепр показывает, что Киев так и не смог наладить адекватную защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК, заявил военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.На прошлой неделе Минобороны России отчиталось об ударе ОТРК "Искандер" по аэродрому Днепр в районе Днепропетровска. Высокоточной ракетой с кассетной боевой частью был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также до 15 человек инженерно-технического состава."Рейд на аэродром Авиаторское-Днепр в зловещей манере напоминает цепочку ударов по базам этим летом. &lt;...&gt; Украина все еще не способна полностью защититься, несмотря на поставки сотен систем ПВО от союзников", — отметил он.По словам аналитика, основную угрозу для аэродромов киевского режима представляют российские разведывательные дроны. Именно всеобъемлющее наблюдение за целями позволяет ВС России достигать таких результатов в поражении авиабаз. Киев так и не нашел средства против БПЛА, которые спокойно выслеживают самолеты ВСУ на земле.Как добавил аналитик, беззащитность аэродромов рано или поздно приведет к полному уничтожению ВВС Украины. Союзники Киева уже исчерпали запасы самолетов советского производства, при этом запасные машины и запчасти со складов Украины, вероятно, находятся в очень плохом состоянии. По словам Экса, ситуацию не спасут даже поставки машин западного производства."Новые самолеты будут так же уязвимы, как МиГи и "Сухие", &lt;...&gt; до тех пор, пока Киев значительно не улучшит свою ПВО", — заключил он.По данным Минобороны России, общие потери воздушной техники ВСУ за все время конфликта составляют 649 самолетов и 283 вертолета.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html
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украина
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Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр
Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29, днепропетровск, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Днепропетровск, Днепр (город)
На Западе забили тревогу после зловещих кадров из зоны СВО

Forbes: удар по авиабазе Днепр показал, что Киев не научился оборонять аэродромы

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Удар российской армии по аэродрому Днепр показывает, что Киев так и не смог наладить адекватную защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК, заявил военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.
На прошлой неделе Минобороны России отчиталось об ударе ОТРК "Искандер" по аэродрому Днепр в районе Днепропетровска. Высокоточной ракетой с кассетной боевой частью был уничтожен истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также до 15 человек инженерно-технического состава.
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"Рейд на аэродром Авиаторское-Днепр в зловещей манере напоминает цепочку ударов по базам этим летом. <...> Украина все еще не способна полностью защититься, несмотря на поставки сотен систем ПВО от союзников", — отметил он.
По словам аналитика, основную угрозу для аэродромов киевского режима представляют российские разведывательные дроны. Именно всеобъемлющее наблюдение за целями позволяет ВС России достигать таких результатов в поражении авиабаз. Киев так и не нашел средства против БПЛА, которые спокойно выслеживают самолеты ВСУ на земле.
Как добавил аналитик, беззащитность аэродромов рано или поздно приведет к полному уничтожению ВВС Украины. Союзники Киева уже исчерпали запасы самолетов советского производства, при этом запасные машины и запчасти со складов Украины, вероятно, находятся в очень плохом состоянии. По словам Экса, ситуацию не спасут даже поставки машин западного производства.
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"Новые самолеты будут так же уязвимы, как МиГи и "Сухие", <...> до тех пор, пока Киев значительно не улучшит свою ПВО", — заключил он.
По данным Минобороны России, общие потери воздушной техники ВСУ за все время конфликта составляют 649 самолетов и 283 вертолета.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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