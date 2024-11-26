https://ria.ru/20241126/jamal-1985741765.html

На Ямале начнут работать новые меры поддержки для коренных народов Севера

На Ямале начнут работать новые меры поддержки для коренных народов Севера - РИА Новости, 26.11.2024

На Ямале начнут работать новые меры поддержки для коренных народов Севера

Обновленная дорожная карта с новыми мерами поддержки для коренных малочисленных народов Севера (КМНС) начнет работать в следующем году в Ямало-Ненецком... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:53

2024-11-26T11:53

2024-11-26T11:53

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Обновленная дорожная карта с новыми мерами поддержки для коренных малочисленных народов Севера (КМНС) начнет работать в следующем году в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. "В 2021 году в округе была принята дорожная карта, которая объединила значимые меры поддержки для коренных жителей в сферах образования, ветеринарии, занятости и АПК (агропромышленного комплекса - ред.). По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова летом прошло обсуждение мер поддержки с участием более 300 кочующих семей. Предложения жителей были включены в обновленный вариант документа", – приводятся в сообщении слова директора департамента по делам КМНС ЯНАО Ульяны Каленюк. По данным властей, с января 2025 года на Ямале изменятся правила выдачи капитала для ведения традиционного образа жизни КМНС – теперь молодые кочующие семьи смогут получить такие комплекты при рождении второго ребенка, а не третьего. Также будет обновлен подход к подготовке детей тундровиков к школе. В январе 2025 года откроются три дошкольные группы с круглосуточным пребыванием детей 6-7 лет в школах Белоярска, Гыды и Мыса Каменного. Если новшество подтвердит эффективность на практике, с января 2026 года аналогичные группы будут открыты в других школах-интернатах. В помощь студентам очной формы обучения из малоимущих семей с 2025 года заработает новая мера поддержки – единовременное пособие по 80 тысяч рублей. Кроме того, студенты, чьи родители ведут кочевой образ жизни, могут претендовать на получение целевой образовательной субсидии - 100% стоимости обучения в вузе при отсутствии академической задолженности. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и ведущие традиционный образ жизни КМНС, будут обеспечиваться полным комплектом всего необходимого для кочевого быта. На Ямале проживают более 48 тысяч представителей КМНС, из них более 18 тысяч ведут традиционный образ жизни. С 2017 года в округе предоставляются товары национального потребления и выплаты для кочующего населения. Перечень включает 23 наименования товаров национального потребления, меры поддержки и выплаты.

https://ria.ru/20240926/yamal-1974956112.html

https://ria.ru/20241016/yamal-1978408520.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямал, дмитрий артюхов