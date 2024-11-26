https://ria.ru/20241126/jakutija-1985695825.html

В Якутии хотят учредить День национальной кухни

В Якутии хотят учредить День национальной кухни - РИА Новости, 26.11.2024

В Якутии хотят учредить День национальной кухни

Общественники предлагают в конце ноября учредить в Якутии День национальной кухни, обращение будет направлено главе республики Айсену Николаеву, сообщила РИА... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:01

2024-11-26T05:01

2024-11-26T05:01

якутск

россия

айсен николаев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814497371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9686fd843e51093c88be61c31195e182.jpg

ЯКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Общественники предлагают в конце ноября учредить в Якутии День национальной кухни, обращение будет направлено главе республики Айсену Николаеву, сообщила РИА Новости на полях международного фестиваля "Зима начинается с Якутии" председатель национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма, "Ассоциации гостеприимства" Республики Саха (Якутия) Татьяна Тымырова. В регионе начался ежегодный фестиваль "Зима начинается с Якутии". Проходящий в его рамках гастрономический фестиваль "Вкус Якутии" собрал в Якутске титулованных шеф-поваров из разных регионов России. В понедельник мероприятие открыли в нескольких ресторанах города. "Мы хотели бы предложить, чтобы в последнее воскресенье ноября указом главы республики в Якутии был учрежден День национальной кухни. В это время в нашей республике как раз заканчивается забой, мунха (подледная рыбалка на карася), наступает время приготовления национальных блюд из натуральных, свежих, экологически чистых продуктов. Вот уже десять лет мы, рестораторы Якутии, проводим мероприятия и готовим самые необычные, изысканные блюда. Если такой праздник у нашего народа будет, а Якутия у нас большая, кухни разные - арктические, традиционные кухни малых народностей - праздник будет иметь объединяющую роль. И как раз этот день будет праздноваться во время "Вкуса Якутии". Если инициативу поддержит наш Ил Дархан, то уже в следующем году мы сможем отметить событие на еще более высоком уровне", - сказала Тымырова. По ее словам, в столице и в улусах Якутии из года в год открываются новые рестораны, также стал активно развиваться придорожный сервис. "Есть запросы в обществе, чтобы обучаться у лучших рестораторов новым трендам. Ассоциация помогает местным предпринимателям идти в ногу со временем, обмениваться опытом с коллегами. Мы предлагаем внедрить региональные стандарты сервиса, вводим такой проект, как якутская чайная церемония. Работаем с местными товаропроизводителями, создавая из местной продукции новые блюда", - добавила она.

https://ria.ru/20241113/jakutija-1983459710.html

https://ria.ru/20241125/yaroslavl-1985669336.html

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, россия, айсен николаев, общество