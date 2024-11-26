https://ria.ru/20241126/gruziya-1985735029.html

Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября

Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября - РИА Новости, 26.11.2024

Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября

Парламент Грузии выразит доверие обновленному составу правительства 28 ноября, заявил спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:27

2024-11-26T11:27

2024-11-26T11:57

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии выразит доверие обновленному составу правительства 28 ноября, заявил спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили."В четверг, 28 ноября, на пленарном заседании будет представлен состав правительства, который мы утвердим", - заявил Папуашвили на заседании бюро парламента.Победившая на выборах 26 октября правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост кандидата в премьеры нынешнего главу правительства Ираклия Кобахидзе. В свою очередь он представил обновленный состав правительства с тремя новыми кандидатами на пост глав МИД, минюста и министерства окружающей среды.

https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985728133.html

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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024