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Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября - РИА Новости, 26.11.2024
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11:27 26.11.2024 (обновлено: 11:57 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/gruziya-1985735029.html
Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября
Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября - РИА Новости, 26.11.2024
Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября
Парламент Грузии выразит доверие обновленному составу правительства 28 ноября, заявил спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:27
2024-11-26T11:57
грузия
в мире
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии выразит доверие обновленному составу правительства 28 ноября, заявил спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили."В четверг, 28 ноября, на пленарном заседании будет представлен состав правительства, который мы утвердим", - заявил Папуашвили на заседании бюро парламента.Победившая на выборах 26 октября правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост кандидата в премьеры нынешнего главу правительства Ираклия Кобахидзе. В свою очередь он представил обновленный состав правительства с тремя новыми кандидатами на пост глав МИД, минюста и министерства окружающей среды.
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985728133.html
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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Парламент Грузии выразит доверие новому правительству 28 ноября

Папуашвили заявил, что парламент выразит доверие новому правительству 28 ноября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии выразит доверие обновленному составу правительства 28 ноября, заявил спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили.
"В четверг, 28 ноября, на пленарном заседании будет представлен состав правительства, который мы утвердим", - заявил Папуашвили на заседании бюро парламента.
Победившая на выборах 26 октября правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост кандидата в премьеры нынешнего главу правительства Ираклия Кобахидзе. В свою очередь он представил обновленный состав правительства с тремя новыми кандидатами на пост глав МИД, минюста и министерства окружающей среды.
Полицейские у здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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ГрузияВ миреИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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