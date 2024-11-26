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Первые домовладения газифицировали в хуторе Верхняя Черноречка Оренбуржья - РИА Новости, 26.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:50 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/gazifikatsiya-1985766260.html
Первые домовладения газифицировали в хуторе Верхняя Черноречка Оренбуржья
Первые домовладения газифицировали в хуторе Верхняя Черноречка Оренбуржья - РИА Новости, 26.11.2024
Первые домовладения газифицировали в хуторе Верхняя Черноречка Оренбуржья
Специалисты подключили к сетевому газу первых потребителей в хуторе Верхняя Черноречка Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:50
2024-11-26T12:50
оренбургская область
оренбургская область
саракташский район
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты подключили к сетевому газу первых потребителей в хуторе Верхняя Черноречка Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода протяженностью 2,8 километра. Техническую возможность подключения к газу получили 22 домовладения хутора. "В Оренбургской области газифицировано более 96% жилого фонда. Это один из самых высоких показателей по стране. Ускоренными темпами реализуется программа социальной газификации. Она позволяет обеспечить голубым топливом малые населенные пункты, подвести газопровод к тем участкам, где он до настоящего момента отсутствовал. Наличие газа в доме создает новый уровень комфорта, позволяет сократить расходы на содержание жилья, обеспечить стабильное теплоснабжение в отопительный сезон", – привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера. В настоящее время на участие в программе догазификации заявились около 8,9 тысячи оренбуржцев. По данным регионального Минстроя, с жителями региона заключено 8685 договоров. Для более чем 90% объектов догазификации создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям – газ подведен к границам земельных участков. Уже газифицировано 7207 домовладений, говорится в сообщении. Оренбуржцам льготных категорий предоставляется субсидия на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельных участков в размере 100 тысяч рублей, но не более фактических расходов, предусмотренных в договоре. Ее могут получить инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалиды 1 группы, а также многодетные семьи, малоимущие оренбуржцы и те, кто ухаживает за детьми-инвалидами. С начала года за получением субсидии обратились 358 человек. На эти цели направлено 28,1 миллиона рублей. Всего на догазификацию в 2024 году предусмотрено 55,5 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241126/orenburg-1985765472.html
https://ria.ru/20241122/pasler-1985254542.html
оренбургская область
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оренбургская область, саракташский район, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Оренбургская область, Оренбургская область, Саракташский район, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Первые домовладения газифицировали в хуторе Верхняя Черноречка Оренбуржья

В хуторе Верхняя Черноречка Оренбургской области газифицировали первые дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты подключили к сетевому газу первых потребителей в хуторе Верхняя Черноречка Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода протяженностью 2,8 километра. Техническую возможность подключения к газу получили 22 домовладения хутора.
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Оренбургской области газифицировано более 96% жилого фонда. Это один из самых высоких показателей по стране. Ускоренными темпами реализуется программа социальной газификации. Она позволяет обеспечить голубым топливом малые населенные пункты, подвести газопровод к тем участкам, где он до настоящего момента отсутствовал. Наличие газа в доме создает новый уровень комфорта, позволяет сократить расходы на содержание жилья, обеспечить стабильное теплоснабжение в отопительный сезон", – привели в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера.
В настоящее время на участие в программе догазификации заявились около 8,9 тысячи оренбуржцев. По данным регионального Минстроя, с жителями региона заключено 8685 договоров. Для более чем 90% объектов догазификации создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям – газ подведен к границам земельных участков. Уже газифицировано 7207 домовладений, говорится в сообщении.
Оренбуржцам льготных категорий предоставляется субсидия на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельных участков в размере 100 тысяч рублей, но не более фактических расходов, предусмотренных в договоре. Ее могут получить инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалиды 1 группы, а также многодетные семьи, малоимущие оренбуржцы и те, кто ухаживает за детьми-инвалидами.
С начала года за получением субсидии обратились 358 человек. На эти цели направлено 28,1 миллиона рублей. Всего на догазификацию в 2024 году предусмотрено 55,5 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
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Оренбургская областьОренбургская областьСаракташский районДенис ПаслерМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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