https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html

Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области

Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области - РИА Новости, 26.11.2024

Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области

В Тверской области за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение у более чем 10 тысяч потребителей; всего за время восстановительных работ подключено уже... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:37

2024-11-26T13:37

2024-11-26T13:37

тверская область

игорь руденя

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

тверская область

жкх

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Тверской области за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение у более чем 10 тысяч потребителей; всего за время восстановительных работ подключено уже свыше 29 тысяч адресов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время основной объем подключений выполнен в Калининском, Зубцовском, Максатихинском, Старицком, Ржевском, Лихославльском и других округах. Круглосуточные работы, которые предполагается закончить в течение дня, продолжаются в отдельных населенных пунктах, где, в результате снежного циклона, было зафиксировано наибольшее число отключений, говорится в сообщении. Электроснабжение потребителей восстанавливают более 300 энергетиков, сотрудники регионального МЧС, специалисты Газпром Газораспределения региона, Минэнерго, Минлеса, Минприроды, сотрудники охотохозяйств, и лесопользователи, которые оказывают помощь Россетям в восстановлении электроснабжения. По поручению главы региона Игоря Рудени в процессе восстановительных работ особое внимание уделено стабильному функционированию социальных объектов на территориях. Так, например, в Калининском округе уже обеспечена работа большинства соцучреджений. Все восстановительные работы будут идти до полного восстановления электроснабжения у жителей Верхневолжья. Губернатор поручил ответственным службам оперативно отрабатывать обращения граждан, поступающие в правительство Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241125/rudenya-1985555601.html

https://ria.ru/20241122/verkhnevolzhe--1985227477.html

тверская область

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игорь руденя, министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область, жкх