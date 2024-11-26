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Новгородская область получит почти 500 миллионов рублей на центр БПЛА

Новгородская область получит почти 500 миллионов рублей на центр БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024

Новгородская область получит почти 500 миллионов рублей на центр БПЛА

Новгородская область победила в конкурсе Минпромторга РФ на создание центров развития беспилотной авиации и получит почти 500 миллионов рублей на закупку... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:46

2024-11-26T11:46

2024-11-26T11:46

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Новгородская область победила в конкурсе Минпромторга РФ на создание центров развития беспилотной авиации и получит почти 500 миллионов рублей на закупку оборудования, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Как уточнила пресс-служба правительства региона, Новгородская область признана победителем по итогам заседания Комиссии по проведению федерального отбора субъектов РФ, имеющих право на получение субсидий из федерального бюджета на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. "Наш регион победил в конкурсе Минпромторга на создание центров развития беспилотной авиации. Новгородская область получит 494,5 миллиона рублей на закупку оборудования для развития беспилотных технологий! Полтора года назад это была только идея наших ученых из Новгородского университета… Мы с вами из ничего, с ноля создали, по сути, новую отрасль, которая теперь при поддержке Министерства промышленности будет развиваться в нашем регионе", - рассказал Никитин в своем Telegram-канале. Отмечается, что средства будут выделены в 2025 году и пойдут на создание Центра коллективного пользования (ЦКП). Предусмотрено также региональное софинансирование. Центр разместится на производственных площадях одного из предприятий области. Средства будут переданы в научно-производственный центр "Ушкуйник" и направлены на оснащение ЦКП. Закупленным оборудованием смогут пользоваться новгородские производители беспилотных летательных аппаратов – резиденты "Ушкуйника". Научно-производственный центр (НПЦ) был создан в Новгородской области в 2023 году для разработки, тестирования и производства беспилотных авиационных систем, используемых, в том числе, для гражданских целей. Новгородский центр стал одним из первых региональных НПЦ, получивших аккредитацию Мипромторга России. Ему был присвоен статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Инициативу Никитина о создании на территории региона НПЦ в рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" поддержал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20241112/degtjarev-1983329512.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик)