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В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 26.11.2024 (обновлено: 02:51 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bpla-1985690145.html
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА
Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:49
2024-11-26T02:51
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Во вторник ночью глава региона Александр Богомаз сообщал об одном сбитом БПЛА на территории Брянской области.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985688524.html
брянская область
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА

В Брянской области сбили еще два украинских БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте боевого управления
Военнослужащие в пункте боевого управления - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.
Во вторник ночью глава региона Александр Богомаз сообщал об одном сбитом БПЛА на территории Брянской области.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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