https://ria.ru/20241126/blagoustroystvo-1985799449.html

Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году

Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2024

Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году

В следующем году в Тверской области в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:56

2024-11-26T14:56

2024-11-26T14:56

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В следующем году в Тверской области в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 65 объектов в 37 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сроки таким образом сформированы, чтобы заранее можно было провести все конкурентные процедуры и приступить к реализации проектов", – цитирует пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. В региональную программу на 2025 год вошли 22 объекта, которые определили жители Верхневолжья в ходе рейтингового голосования. Оно проводилось с 15 апреля по 31 мая этого года. За преображение городов региона свои голоса тогда отдали более 85 тысяч человек. В общей сложности в следующем году предполагается реализовать проекты благоустройства пяти дворовых территорий и 60 общественных пространств – это 16 парков (городской сад), 16 скверов, 12 улиц, восьми площадей, семи набережных, одного мемориал. На реализацию проектов в общей сложности заложено 339,7 миллиона рублей: 329,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 10,2 миллиона рублей – из областного, говорится в сообщении. Также в следующем году в Тверской области начнется реализация проектов-победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

https://ria.ru/20241126/rudenya-1985795758.html

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тверская область

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игорь руденя, тверская область