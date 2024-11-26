Рейтинг@Mail.ru
Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:56 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/blagoustroystvo-1985799449.html
Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году
Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2024
Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году
В следующем году в Тверской области в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:56
2024-11-26T14:56
тверская область
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985798007_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_0a6285678c4bcd48c2b11efc88ffdf65.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В следующем году в Тверской области в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 65 объектов в 37 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сроки таким образом сформированы, чтобы заранее можно было провести все конкурентные процедуры и приступить к реализации проектов", – цитирует пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. В региональную программу на 2025 год вошли 22 объекта, которые определили жители Верхневолжья в ходе рейтингового голосования. Оно проводилось с 15 апреля по 31 мая этого года. За преображение городов региона свои голоса тогда отдали более 85 тысяч человек. В общей сложности в следующем году предполагается реализовать проекты благоустройства пяти дворовых территорий и 60 общественных пространств – это 16 парков (городской сад), 16 скверов, 12 улиц, восьми площадей, семи набережных, одного мемориал. На реализацию проектов в общей сложности заложено 339,7 миллиона рублей: 329,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 10,2 миллиона рублей – из областного, говорится в сообщении. Также в следующем году в Тверской области начнется реализация проектов-победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
https://ria.ru/20241126/rudenya-1985795758.html
https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985798007_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_eb833aad2460f73781cb8394499eb58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году

Губернатор Руденя: в Тверской области благоустроят 65 общественных территорий

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году
Более 60 общественных территорий благоустроят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В следующем году в Тверской области в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 65 объектов в 37 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сроки таким образом сформированы, чтобы заранее можно было провести все конкурентные процедуры и приступить к реализации проектов", – цитирует пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Глава Тверской области определил приоритеты в ремонте дорог региона
Вчера, 14:38
В региональную программу на 2025 год вошли 22 объекта, которые определили жители Верхневолжья в ходе рейтингового голосования. Оно проводилось с 15 апреля по 31 мая этого года. За преображение городов региона свои голоса тогда отдали более 85 тысяч человек.
В общей сложности в следующем году предполагается реализовать проекты благоустройства пяти дворовых территорий и 60 общественных пространств – это 16 парков (городской сад), 16 скверов, 12 улиц, восьми площадей, семи набережных, одного мемориал. На реализацию проектов в общей сложности заложено 339,7 миллиона рублей: 329,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 10,2 миллиона рублей – из областного, говорится в сообщении.
Также в следующем году в Тверской области начнется реализация проектов-победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области
Вчера, 13:37
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала