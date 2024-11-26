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Бирюков: газорегуляторный пункт модернизировали на северо-западе Москвы - РИА Новости, 26.11.2024
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Бирюков: газорегуляторный пункт модернизировали на северо-западе Москвы
Бирюков: газорегуляторный пункт модернизировали на северо-западе Москвы - РИА Новости, 26.11.2024
Бирюков: газорегуляторный пункт модернизировали на северо-западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:04
2024-11-26T14:04
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Машкинский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Куркино", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час, что гарантирует стабильную подачу газа даже в периоды пиковой нагрузки. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз", имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
Бирюков: газорегуляторный пункт модернизировали на северо-западе Москвы

Бирюков: в Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Машкинский"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Машкинский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Куркино", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час, что гарантирует стабильную подачу газа даже в периоды пиковой нагрузки. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз", имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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