Бирюков: газорегуляторный пункт модернизировали на северо-западе Москвы
Бирюков: в Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Машкинский"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Машкинский" на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Машкинский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Куркино", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час, что гарантирует стабильную подачу газа даже в периоды пиковой нагрузки. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз", имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.