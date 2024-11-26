https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985701217.html

В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника

В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024

В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника

За ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено 24 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:33

2024-11-26T06:33

2024-11-26T07:11

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

беспилотники

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено 24 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА", — написал он. Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

https://ria.ru/20240709/rostovskaya_oblast-1958397262.html

ростовская область

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Дарья Буймова

ростовская область, юрий слюсарь , безопасность, беспилотники, происшествия