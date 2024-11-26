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В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 26.11.2024 (обновлено: 07:11 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985701217.html
В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника
В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024
В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника
За ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено 24 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:33
2024-11-26T07:11
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
беспилотники
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено 24 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА", — написал он. Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
https://ria.ru/20240709/rostovskaya_oblast-1958397262.html
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ростовская область, юрий слюсарь , безопасность, беспилотники, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность, Беспилотники, Происшествия
В Ростовской области за ночь уничтожили 24 беспилотника

Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожили и подавили 24 беспилотника

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено 24 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА", — написал он.
Слюсарь добавил, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий СлюсарьБезопасностьБеспилотникиПроисшествия
 
 
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