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Беглов: чемпионат "Профессионалы" поможет настроить систему профобразования - РИА Новости, 26.11.2024
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16:34 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/beglov-1985826889.html
Беглов: чемпионат "Профессионалы" поможет настроить систему профобразования
Беглов: чемпионат "Профессионалы" поможет настроить систему профобразования - РИА Новости, 26.11.2024
Беглов: чемпионат "Профессионалы" поможет настроить систему профобразования
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге, позволяет городу настроить систему профессионального... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:34
2024-11-26T16:34
санкт-петербург
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге, позволяет городу настроить систему профессионального образования в соответствии с требованиями экономики, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в Петербурге во вторник начались финальные соревнования Российского чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". В этом году в них принимают участие более 800 конкурсантов из 89 регионов страны, а также международные делегации. Школьники и молодые специалисты, 48 из которых представляют Петербург, продемонстрируют свои навыки в 55 компетенциях основной категории и в 20 юниорских. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" при поддержке правительства РФ, Минпросвещения России и администрации Санкт-Петербурга. "Финал чемпионата "Профессионалы" — крупнейшее событие страны в сфере среднего профессионального образования. Для нашего города большая честь второй раз принимать лучших молодых специалистов России. Мы рады и нашим зарубежным гостям. То, что Петербург вновь выбран местом проведения финала этого чемпионата, подтверждает значимость города как центра подготовки кадров для промышленности. Чемпионат также позволяет городу настроить систему профессионального образования в соответствии с требованиями экономики", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Основные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" пройдут в павильонах КВЦ "Экспофорум". По специализациям мехатроника, инженерный дизайн, пожарная безопасность и некоторым другим состязания будут проводиться на дополнительных площадках. Для участников финала также подготовлена деловая программа, состоящая из трёх тематических дней: День молодёжи, День компетенций и День среднего профессионального образования. Сообщается, что финал чемпионата "Профессионалы" проходит в те же дни, что и международный форум-выставка "Российский промышленник", участники которого смогут познакомиться с мастерством подрастающей профессиональной смены, а ребята получат возможность встретиться с потенциальными работодателями.
https://ria.ru/20241125/beglov-1985557133.html
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санкт-петербург, александр беглов, россия
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
Беглов: чемпионат "Профессионалы" поможет настроить систему профобразования

Беглов: чемпионат "Профессионалы" улучшит систему профобразования в Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге, позволяет городу настроить систему профессионального образования в соответствии с требованиями экономики, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в Петербурге во вторник начались финальные соревнования Российского чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". В этом году в них принимают участие более 800 конкурсантов из 89 регионов страны, а также международные делегации. Школьники и молодые специалисты, 48 из которых представляют Петербург, продемонстрируют свои навыки в 55 компетенциях основной категории и в 20 юниорских.
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Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" при поддержке правительства РФ, Минпросвещения России и администрации Санкт-Петербурга.
"Финал чемпионата "Профессионалы" — крупнейшее событие страны в сфере среднего профессионального образования. Для нашего города большая честь второй раз принимать лучших молодых специалистов России. Мы рады и нашим зарубежным гостям. То, что Петербург вновь выбран местом проведения финала этого чемпионата, подтверждает значимость города как центра подготовки кадров для промышленности. Чемпионат также позволяет городу настроить систему профессионального образования в соответствии с требованиями экономики", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Основные мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" пройдут в павильонах КВЦ "Экспофорум". По специализациям мехатроника, инженерный дизайн, пожарная безопасность и некоторым другим состязания будут проводиться на дополнительных площадках. Для участников финала также подготовлена деловая программа, состоящая из трёх тематических дней: День молодёжи, День компетенций и День среднего профессионального образования.
Сообщается, что финал чемпионата "Профессионалы" проходит в те же дни, что и международный форум-выставка "Российский промышленник", участники которого смогут познакомиться с мастерством подрастающей профессиональной смены, а ребята получат возможность встретиться с потенциальными работодателями.
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