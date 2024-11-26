https://ria.ru/20241126/afganistan-1985699895.html

Китай пригласил ИЭА на встречу глав МИД

Китай пригласил ИЭА на встречу глав МИД - РИА Новости, 26.11.2024

Китай пригласил ИЭА на встречу глав МИД

Китай официально пригласил Исламский эмират Афганистан (ИЭА) принять участие в пятой встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:13

2024-11-26T06:13

2024-11-26T06:19

в мире

афганистан

китай

кабул (город)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Китай официально пригласил Исламский эмират Афганистан (ИЭА) принять участие в пятой встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщил новостной интернет-портал Tolo news. "Специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн на встрече с главой МИД ИЭА Амиром Ханом Моттаки положительно оценил отношения между Кабулом и Пекином и добавил, что Китай уважает ценности и выбор афганского народа", - цитирует портал выдержку из информационного сообщения МИД Афганистана. По словам заместителя пресс-секретаря афганского МИД Зии Ахмада Такала, "он (Сяоюн - ред.) заявил, что его страна уважает ценности и выбор афганского народа". "Он также подчеркнул, что глава МИД Афганистана должен присутствовать на встрече министров иностранных дел стран-соседей", - отметил дипломат. Согласно информации Такала, "стороны также обсудили региональное и экономическое сотрудничество между двумя государствами". По данным информпортала, дата пятой встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств пока не объявлена. Однако на четвертой встрече, состоявшейся в Самарканде в апреле 2023 года, Исламский эмират представлял глава МИД.

https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html

https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

афганистан

китай

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, китай, кабул (город)