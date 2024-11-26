Китай пригласил ИЭА на встречу глав МИД
Китай пригласил Исламский эмират Афганистан на встречу глав МИД
Вид города Кабул. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Китай официально пригласил Исламский эмират Афганистан (ИЭА) принять участие в пятой встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщил новостной интернет-портал Tolo news.
"Специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн на встрече с главой МИД ИЭА Амиром Ханом Моттаки положительно оценил отношения между Кабулом и Пекином и добавил, что Китай уважает ценности и выбор афганского народа", - цитирует портал выдержку из информационного сообщения МИД Афганистана.
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По словам заместителя пресс-секретаря афганского МИД Зии Ахмада Такала, "он (Сяоюн - ред.) заявил, что его страна уважает ценности и выбор афганского народа". "Он также подчеркнул, что глава МИД Афганистана должен присутствовать на встрече министров иностранных дел стран-соседей", - отметил дипломат.
Согласно информации Такала, "стороны также обсудили региональное и экономическое сотрудничество между двумя государствами".
По данным информпортала, дата пятой встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств пока не объявлена. Однако на четвертой встрече, состоявшейся в Самарканде в апреле 2023 года, Исламский эмират представлял глава МИД.