https://ria.ru/20241126/aeroflot-1985781839.html

Генеральным директором провайдера "Аэрофлот Техникс" станет Марат Терещенко

Генеральным директором провайдера "Аэрофлот Техникс" станет Марат Терещенко - РИА Новости, 26.11.2024

Генеральным директором провайдера "Аэрофлот Техникс" станет Марат Терещенко

Авиакомпания информирует об изменениях в руководстве технического провайдера Группы. Генеральным директором провайдера "Аэрофлот Техникс" будет назначен Марат... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:05

2024-11-26T14:05

2024-11-26T14:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 ноя – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания информирует об изменениях в руководстве технического провайдера Группы. Генеральным директором провайдера "Аэрофлот Техникс" будет назначен Марат Терещенко. Он сменит на посту Михаила Коробовича, который руководил компанией с момента ее основания в 2015 году."От лица всего руководства "Аэрофлота" хочу отметить важнейшую роль Михаила Коробовича в консолидации функционала и ресурсов Группы "Аэрофлот" по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, — подчеркнул генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский. — За девять лет был проделан непростой путь создания и становления крупнейшего технического авиационного провайдера в Восточной Европе. На это время пришлось немало сложнейших вызовов и задач: обеспечение технического обслуживания и ремонта воздушных судов в условиях пандемии, а затем — и в рамках беспрецедентных санкций со стороны недружественных государств. Была проведена масштабная трансформация системы технического обслуживания в Группе "Аэрофлот", вводились в строй новые ангары и ЛСТО, значительно расширен контур компетенций и сертификации провайдера в части выполняемых работ по ремонту западной техники. Огромный личный вклад Михаила Юрьевича и его профессионализм всегда были гарантом успешной реализации поставленных задач".В свою очередь, Коробович поблагодарил руководство авиакомпании за оказанное доверие и команду "Аэрофлот Техникс" — за плодотворную совместную работу и поддержку. "В феврале 2024 года "Аэрофлот Техникс" завершил консолидацию провайдера и сконцентрировал на себе все процессы технического обслуживания и ремонта самолётов Группы. Мощная техническая база и высокая квалификация нашего персонала позволяют в настоящий момент проводить самые глубокие формы ТО и производить ремонт и обслуживание сложных узлов и агрегатов", – комментирует Коробович.С 1 декабря новый генеральный директор "Аэрофлот Техникс" Терещенко приступит к реализации стратегии дальнейшего развития компании.Терещенко имеет более чем 30-летний опыт работы в гражданской авиации. Прошел путь от авиамеханика летно-испытательной станции Ташкентского авиационного завода им. В.П. Чкалова до генерального директора компании "ООО С 7 ИНЖИНИРИНГ".В 2022 году был приглашен в ПАО "Аэрофлот" на должность советника технического директора авиакомпании. Организовал сертификацию деятельности нового департамента разработки конструкторских решений.Являясь одним из наиболее квалифицированных отечественных экспертов в области международного авиационного законодательства, организовал подготовку и издание большого количества инициатив, в том числе законодательных, в области обеспечения безопасности и повышения эффективности авиационных перевозок.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html

https://ria.ru/20241113/aeroflot-1983595493.html

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