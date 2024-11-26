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Вручение премии АdIndex Awards 2024 пройдет в Москве 28 ноября

Вручение премии АdIndex Awards 2024 пройдет в Москве 28 ноября - РИА Новости, 26.11.2024

Вручение премии АdIndex Awards 2024 пройдет в Москве 28 ноября

Церемония награждения в области рекламы АdIndex Awards 2024 пройдет в столице 28 ноября. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:28

2024-11-26T17:28

2024-11-26T17:29

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МОСКВА, 26 ноя - пресс-служба AdIndex. Церемония награждения в области рекламы АdIndex Awards 2024 пройдет в столице 28 ноября. Мероприятие соберет вместе лидеров рынка, владельцев и топ-менеджеров digital- и медиаагентств, а также их клиентов. Юбилейная премия обещает быть масштабной. Награждение пройдет в 50 номинациях, среди которых будут представлены победители рейтинга Digital Index 2024, лидеры рейтингов внутри различных категорий маркетинга, а также ряд секретных номинаций. Гран-при получит агентство, которое завоевало максимальное количество наград в рамках церемонии. Вручать награды будут профессионалы digital-маркетинга, которые включены в экспертный состав рейтинга. В 2024 году Digital Index получил важное дополнение: Digital Talent Power Index. Теперь к традиционным показателям (узнаваемость, доля рынка и качество сервиса) добавился кадровый аспект. Впервые в истории будут награждены агентства, собравшие лучшие digital-команды. В опросе приняли участие 511 маркетологов из 330 компаний, среди которых: Burger King, HeadHunter, Health & Nutrition, Hyundai Motors, Lamoda, L'Oreal, Ozon, Samsung, T2, VK, Альфа-банк, "Аэрофлот". Еще одно обновление — индивидуальный рейтинг специалистов. На AdIndex Awards будет представлен топ-20 лучших digital-экспертов, работающих на агентской стороне. В открытый доступ эта информация не попадет. Тема юбилейной премии — "Все цвета digital". В честь юбилея AdIndex Awards возвращается в VK GIPSY. Организаторы и партнеры подготовили для гостей мероприятия развлекательную программу: активности, необычные фотозоны, фуршет, зажигательную музыку и подарки. Подробная информация доступна на официальном сайте. Локация: VK GIPSY. Москва, улица Болотная, дом 3, строение 2. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы